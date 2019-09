Im Rahmen der fünften Spielrunde in der Landesklasse, Staffel I, stehen drei Duelle mit westaltmärkischer Beteiligung auf dem Programm.

Salzwedel l In der Fußball-Landesklasse, Staffel I, geht es am Sonnabend wieder zur Sache. Im Topspiel gastiert der SV Eintracht Salzwedel 09 beim FSV Heide Letzlingen.

Weiterhin empfängt der SV Liesten 22 den MTV 1880 Beetzendorf und der SSV 80 Gardelegen II bekommt es mit dem FSV Saxonia Tangermünde zu tun. Alle Paarungen mit westaltmärkischer Beteiligung werden morgen um 15 Uhr angepfiffen.

SV Liesten - MTV Beetzendorf

Im Duell der beiden Tabellennachbarn könnte man bei einem flüchtigen Blick auf die Tabelle meinen, dass das Duell zwischen dem SV Liesten 22 und dem MTV 1880 Beetzendorf ein Duell Augenhöhe ist.

Zwar holten beide Mannschaften bislang sieben Punkte aus vier Spielen, doch auf Augenhöhe sind die Teams dennoch nicht.

Während der MTV mit der Ausbeute absolut im Soll ist und damit total zufrieden sein dürfte, sind die Ansprüche in Liesten andere. Vor allem die knappe Derbyniederlage in Salzwedel, wo man trotz gutem Spiels mit leeren Händen da stand, hat wehgetan und war in der Form sicher komplett unnötig.

Somit ist für den Liestener Trainer Michael Piotrowski klar, dass es nur ein Ziel geben kann. „Wir brauchen die drei Punkte. Durch das verlorene Derby sind wir in einer komischen Situation und müssen jetzt punkten, um oben dranzubleiben“, wie Piotrowski deutlich macht. In Liesten weiß man um die Stärken des MTV Beetzendorf. „Es wird sicher kein schönes Spiel. Der MTV wird alles reinwerfen. Die Beetzendorfer sind kämpferisch eine gute Truppe und werden versuchen ihre schnellen Leute wie Fabian Panhey in Szene zu setzen“, gibt Piotrowski seinen Eindruck vom Gegner wieder.

Dennoch werden die 22er versuchen, gerade vor heimischer Kulisse dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken. Obwohl mit Matthias Wiese, Marcin Galkowski und Stephan Benecke drei Stammspieler definitiv fehlen werden, verfügt der SVL mit dem Ball eine enorme Qualität. Auch bei Ballverlust zeigt Liesten in dieser Saison eine sehr gute Reaktion und setzt sofort zum Pressing an.

Deshalb ist auch davon auszugehen, dass die Platzherren gegen einen tief stehenden Gegner viel Ballbesitz verbuchen werden. Zu den drei fehlenden Akteuren, kommen eventuell noch zwei hinzu. Sowohl hinter Pawel Kijewski (Rücken), als auch hinter Steven Beck, der im Derby einen Schlag auf seinen Knöchel bekam, stehen noch große Fragezeichen.

MTV will auf Konter lauern

Der MTV 1880 Beetzendorf wird nicht in den Glauben nach Liesten reisen, dass man dort auf Augenhöhe agieren kann. Die Banse-Elf wird es angehen, wie sie es jedes Spiel angehen. Aus einer defensiven Grundordnung heraus, wird der MTV versuchen nach Ballgewinn blitzschnell umzuschalten. Obwohl die Beetzendorfer als Underdog ins Spiel gehen werden, soll natürlich dennoch etwas Zählbares eingefahren werden.

Bereits in der vergangenen Saison wurde deutlich, dass das auch absolut möglich ist. Sowohl im Hin-, als auch im Rückspiel trennten sich diese beiden Kontrahenten mit einem 1:1-Remis voneinander. Für morgen ist also alles für eine spannende Partie im Liestener Waldstadion angerichtet. Schiedsrichter: Tobias Hahne

SSV Gardelegen II - Saxonia Tangermünde

Auf dem Papier liegen beide Mannschaften nicht soweit aus einander. Während die Landesliga-Reserve des SSV 80 Gardelegen bisher drei Punkte holte und damit derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz rangiert, sammelte der FSV Saxonia Tangermünde sechs Punkte aus vier Spielen und findet sich mit der Ausbeute auf Position sieben wieder.

Allerdings wissen die 80er ganz genau, welche Rolle sie im morgigen Heimspiel einnehmen werden. „Tangermünde ist klarer Favorit. Sie haben eine junge Truppe und spielen guten Fußball. Bei mehr Konstanz sind die Tangermünder für mich ganz klar einer der Staffelfavoriten“, wie der Co-Trainer Kevin Riewe erklärt.

Diese Einschätzung ist bei genauerer Betrachtung auch absolut nachvollziehbar. Nicht nur beim 9:0-Heimerfolg über den FSV Heide Letzlingen am Sonnabend wurde deutlich, dass die Saxonen zweifellos das Zeug für ganz oben haben.

Allerdings müssen die Schützlinge von Steffen Lenz dieses Potenzial auch regelmäßig abrufen. Ist das nicht der Fall, kommen dann halt auch Spiele wie im Kreispokal beim Schinner SV Eintracht zu Stande, wo man sich nur knapp durchsetzen konnte.

„Wir werden es morgen mit Bedacht angehen. Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen, doch dafür muss auch die Einstellung stimmen“, wie Riewe erklärt. Allerdings macht Riewe auch deutlich, dass „die Gegner, die für uns interessant sind, erst noch kommen“. Das soll sicher nicht bedeuteten, dass der Aufsteiger die Punkte freiwillig herschenkt.

Allerdings wäre beispielsweise ein Punkt gegen Tangermünde ein Zähler wäre, den man sich im Vorfeld wohl nicht ausgerechnet hätte.

In der Tat stehen die Chancen für die Mannschaft von Oliver Pabst nicht gut. Personell hat sich bei den Gastgebern die Situation aber deutlich entspannt. Definitiv fehlen werden wohl nur die Ü32-Spieler, die bereits am heutigen Freitag bei der Landesmeisterschaft gegen den Magdeburger SV Börde aktiv sind. Schiedsrichter: Daniel Papenhagen

Heide Letzlingen - SV Eintracht Salzwedel

Viel unterschiedlicher könnten die Vorzeichen vor dieser Partie nicht sein. Der SV Eintracht Salzwedel strotzt nach drei Siegen aus den ersten drei Spielen aktuell nur so vor Selbstvertrauen. Vor allem der glückliche Derbyerfolg gegen den SV Liesten 22 dürfte der Mannschaft von Helge Kietzke eine noch breiteste Brust verliehen haben. Nun wollen die Jeetzestädter natürlich nachlegen und auch gegen den FSV Heide Letzlingen dreifach punkten.

Doch leicht wird das nicht. Dabei spielt nicht nur der angeknockte und damit schwer einschätzbare Gegner aus Letzlingen eine Rolle, sondern auch die eigene personelle Situation. Mit Malte Liestmann und Julian Seehausen fällt nämlich die komplette Innenverteidigung der Eintracht aus. Neben Jan Hoefert und Lukas Biermann drohen ebenfalls Hannes Pietscher sowie Niklas Gille auszufallen. Diese Ausfälle sind auch für Salzwedel, die über einen breiten Kader verfügen, nur schwer aufzufangen.

„Die Einstellung, die Bereitschaft und das Defensivverhalten stimmten letzten Sonnabend gegen Liesten. Was schlecht war, war die Passqualität“, wie der Übungsleiter Kietzke erklärt.

Gegen Liesten hatten die 09er vor allem in der ersten Halbzeit viel Glück. In Hälfte zwei konnten sich die Salzwedeler auf das Prunkstück der vergangenen Saison verlassen - die Defensive.

Eintracht muss sich spielerisch steigern

Was zu wünschen übrig ließ, war vor allem das spielerische Element. Aus dem Spiel heraus konnten sich die Salzwedeler gegen starke Liestener nur zwei Chancen in 90 Minuten erspielen. Soll gegen Letzlingen der nächste Dreier folgen, sollten die Kreisstädter dringend daran arbeiten.

Das Salzwedeler Trainerteam um Helge Kietzke weiß, was sie in der Heide erwartet. „Bei voller Kapelle ist Letzlingen defensiv sehr stark. Auch nach ruhenden Bällen sind die Letzlinger sehr gefährlich. Schwächen sehe ich hingegen im Spiel nach vorne. Sollten wir einen guten Zugriff im Mittelfeld haben und schnell in unsere Umschaltmomente kommen, wird Letzlingen Probleme bekommen“, blickt Kietzke schon etwas auf das morgige Gastspiel voraus.

Der FSV Heide Letzlingen hat sich den Saisonstart sicher ganz anders vorgestellt. Der Landesmeister der vergangenen Spielzeit feierte bisher lediglich nur einen Sieg und musste bereits drei Niederlagen hinnehmen. Mit drei Punkten auf dem Konto belegen die Heide-Kicker aktuell den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Vor allem die letztwöchige 0:9-Klatsche in Tangermünde dürfte dem FSV sehr wehgetan haben. Es war sicher nicht leicht diese Niederlage aus den Köpfen zu bekommen.

„Wir müssen die richtigen Schlüsse aus dem Saisonstart ziehen. Um in Zukunft erfolgreich zu sein, müssen wir im Prinzip alles ändern. Die Einstellung, das Zweikampfverhalten, der Wille und die Laufbereitschaft sind damit gemeint“, wie Dirksen Höft erklärt.

Deshalb machte Höft bereits deutlich, dass am Sonnabend zu hundert Prozent eine andere Mannschaft auf dem Platz stehen wird, wie noch in Tangermünde. „Salzwedel ist natürlich ein harter Brocken. Wie Tangermünde ist Salzwedel eine junge, dynamische und heiße Mannschaft. Natürlich kommt dazu, dass jeder den Meister schlagen möchte“, wie Höft den kommenden Gegner einschätzt.

Insgesamt ist es nicht von der Hand zu weisen, dass sich die Letzlinger aktuell in einem Tief befinden. Allerdings haben die Heide-Kicker zweifellos die Qualität, um schnellstmöglich die untere Tabellenregion zu verlassen.

Personell sieht es beim FSV erneut sehr gut aus. Höft muss morgen lediglich auf Andreas Schmidt, der beruflich verhindert ist, verzichten. Aufgrund der aktuellen Situation reist Salzwedel in irgendeiner Form sicher als Favorit nach Letzlingen. Allerdings ist bereits im Vorfeld klar, dass man auf dem Platz nicht viel davon sehen wird. Es wird eine umkämpfte Partie auf Augenhöhe erwartet. Schiedsrichter: Julien-René Franke