Der SV Lemgow-Dangenstorf ein Blitzturnier in Schweskau aus.

Salzwedel/Schweskau l Mit dabei waren noch der SC Lüchow und der SV Eintracht Salzwedel 09. Diese drei Mannschaften traten im Modus „Jeder gegen Jeden“ und in einer Doppelrunde gegeneinander an. Die Spielzeit betrug einmal 30 Minuten. Auch wenn die Ergebnisse und die Tabelle sicher nicht im Fokus standen, sicherte sich am Ende der SC Lüchow den ersten Platz.

Erfolg zum Auftakt

In der ersten Partie traf die Salzwedeler Eintracht auf den SV Lemgow-Dangenstorf und zeigte gerade in den ersten 20 Minuten eine sehr ordentliche Leistung. Melvin Michael und Lukas Biermann brachten die 09er früh mit 2:0 in Front. Doch gerade gegen Ende des Spiels offenbarten die Salzwedeler so manche Lücke im Defensivverbund und mussten doch noch den Anschlusstreffer hinnehmen.

Im zweiten Duell gegen den SC Lüchow sahen die Zuschauer, die trotz des ungemütlichen Wetters vor Ort waren, eine ausgeglichene Partie. Die Platzverhältnisse ließen zwar nicht den ansehnlichsten Fußball zu, doch alle drei Mannschaften machten irgendwo das Beste daraus. Am Ende gab es in der zweiten Partie keine Tore zu sehen.

Nachdem im Anschluss der SC Lüchow mit 2:0 gegen die Gastgeber gewannen, traf die Mannschaft von Helge Kietzke erneut auf Lemgow-Dangenstorf. Erneut waren die Westaltmärker die bessere Mannschaft und konnten das Spiel schließlich auch gewinnen. Gregor Roth und Michael sorgten für den 2:0-Erfolg.

Niederlage gegen den SC Lüchow

Auch im Spiel gegen Lüchow waren die Jeetzestädter aus Salzwedel die bessere Mannschaft und erspielten sich ein klares Chancenplus. Allerdings machten die Hansestädter zu wenig daraus. In den letzten zehn Minuten war der SC dann besser im Spiel und setzte wieder selber Offensivakzente. Als sich dann schon alle Beteiligten auf ein torloses Remis einstellten, zog Christopher Jurk wenige Sekunden vor Ultimo aus der zweiten Reihe ab und traf per Traumtor zum Lüchower 1:0-Erfolg.

In der letzten Partie zwischen dem SC Lüchow und dem SV Lemgow-Dangenstorf war dann kein Fußballspielen mehr möglich. Nach ein paar gespielten Minuten setzte der angesagte Starkregen ein, weshalb das Spiel dann abgebrochen wurde und die Akteure in die Kabinen flüchteten.

Kietzke mit den Tests nicht unzufrieden

Am Ende war das Niveau sicher nicht das Beste. Allerdings war es für alle drei Mannschaften eine gute Trainingseinheit. Salzwedels Trainer Helge Kietzke war deshalb auch nicht unzufrieden: „Wir sind aufgrund einiger krankheitsbedingter Ausfälle nur mit 14 Spielern angereist. In den 120 Minuten Spielzeit hat man auch ganz genau gesehen, wer im Trainingslager dabei war und wer nicht. Insgesamt läuft der Ball ganz gut. Wir sind auf einem guten Weg und können mit einem guten Gefühl in das erste Pflichtspiel gehen. Die Ergebnisse heute waren zweitrangig. Gerade mit Blick auf die schwierigen äußeren Bedingungen, bin ich sehr zufrieden.“

Statistik

Ergebnisse

SV Lemgow-D. - SV Eintracht SAW 1:2 / 0:2

SV Eintracht Salzwedel 09 - SC Lüchow 0:0 / 0:1

SC Lüchow - SV Lemgow-Dangenstorf 2:0 / 0:0

Tabelle

1. SC Lüchow 3:0 / 8

2. SV Eintracht Salzwedel 09 4:2 / 7

3. SV Lemgow-Dangenstorf 1:6 / 1

SV Lemgow-Dangenstorf: Streubel - Thunecke, Schulz, Schulze, Schumann, Sattler, Schütt, Steegmann, Möller, Kaiser, Richter, Främke.

SC Lüchow: Liestmann - Grütt, Colmsee, Scheppmann, Röhl, Schulz, Kupzok, Schulze, Schaaf, Konik, Jurk, Rudnik, Böde.

SV Eintracht Salzwedel 09: Röhl - Seehausen, Liestmann, Roth, Buchmeyer, Schreiber, Beck, Lohr, Biermann, Michael, Gille, Müller, Hamann, Gebert.