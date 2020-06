Der SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. hat einen nagelneuen Opel-Transporter erhalten.

Salzwedel l Der Landrat Michael Ziche und der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Altmark-West Hans-Jürgen Behr überreichten der Vereinsvorsitzenden Katrin Pfannenschmidt den Schlüssel.

Transporter soll für Entlastung sorgen

Seit nunmehr 27 Jahren vereint das PS-Lotterie-Sparen die Chance auf reizvolle Gewinne mit dem Spargedanken und der Förderung sozialer Projekte. So erhielten bereits in diesem Frühjahr 25 gemeinnützige Einrichtungen und Vereine aus dem PS-Zweckertrag des zweiten Halbjahres 2019 finanzielle Mittel für die Umsetzung ihrer Vorhaben und Ideen. Weil allein die Fahrtransporte der Kinder und Jugendlichen zu Sportereignissen ein enormer organisatorischer und finanzieller Aufwand ist und dieser bisher fast ausschließlich auf den Schultern der Trainer und Eltern lastete, ist der Wert dieses nagelneuen Transporters natürlich immens.

Ein PS-Los kostet monatlich fünf Euro. Vier Euro pro Los werden für den Kunden der Sparkasse gespart. Am Jahresende erfolgt dann die Gutschrift auf das jeweilige Konto. Ein Euro pro Los steht für die Auslosungen zu Verfügung. 25 Cent davon dienen zudem der Unterstützung gemeinnütziger Projekte in der Region. Somit richteten Michael Ziche und Hans-Jürgen Behr nochmal die Worte an Katrin Pfannenschmidt und Norbert Hundt, der als Mitglied des Fördervereins sehr für den Transporter gekämpft hat, und sprachen ihren Dank aus: „Dank der zahlreichen PS-Los-Sparer kann die Anschaffung eines Vereinsfahrzeuges in die Tat umgesetzt werden.“