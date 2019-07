Der SV Eintracht Salzwedel ist in die Saisonvorbereitung gestartet.

Salzwedel l Für die Fußballer des SV Eintracht Salzwedel ist die Sommerpause seit Freitag vorbei. Nach einer Saison, die trotz vieler Höhen und einigen Erfolgen am Schluss mit vielen Tränen endete, wollen die Salzwedeler nun wieder neu angreifen.

Hamann kehrt zurück

Das Salzwedeler Trainerteam um Chef-Trainer Helge Kietzke, Co Enrico Hartung, Betreuer Nico Schmidt und Torwarttrainer Guido Eisenschmidt, das somit unverändert in die neue Spielzeit geht, begrüßte zum Auftakt 21 Spieler. Neben 14 Spielern aus dem ursprünglichen Kader der ersten Herrenmannschaft, gesellten sich allerdings noch ein paar „neue alte“ Gesichter hinzu. So wurde beispielsweise Fridolin Hamann, der vom 1. FC Lok Stendal zurückkehrte, als einziger externer Neuzugang vorgestellt. Zudem müssen auch Fabian Beck, Laurin Lohr und der aktuell verletzte Torjäger Jan Hoefert (alle A-Jugend) als Neuzugänge gewertet werden. Den 21er Kader am Freitag komplettierten weiterhin Toni Tarras, Max Stappenbeck und Henok Werede.

Bevor es für die Akteure und das Trainerteam ins Freie ging, wurden im Clubraum noch organisatorische Dinge angesprochen, Neuerungen erläutert und ein paar neue Verhaltensregeln erklärt. Anschließend schickte Kietzke seine Mannschaft auf einen Sieben-Kilometer-Lauf am Rande der Stadt, ehe es mit einem Kraft- und Ausdauerzirkel auf dem Rasen weiterging. Zum Abschluss wurde zudem noch das neue Volleyballfeld mit einer kleinen Lauf- und Koordinationseinheit eingeweiht. Schon einen Tag später stand übrigens die zweite Einheit der neuen Saison auf dem Programm, ehe am Sonntag beim TuS Wustrow sogar das erste Testspiel folgte.

Insgesamt geht die Eintracht mit einem 24-Mann-Kader in die neue Saison. Wie bereits erwähnt gibt es mit Fridolin Hamann lediglich einen externen Neuzugang. Weil dieser aber bereits einige Male bei den 09ern mittrainierte und zudem noch viele Spieler aus seiner jüngeren Vergangenheit kennt, dürfte die Integration nicht sehr schwer fallen.

Zielstellung noch unklar

Über Zielsetzungen für die kommende Saison haben die Mannschaft und der Trainerstab noch nicht groß gesprochen. Fest steht, dass die Jeetzestädter aufgrund der vergangenen Spielzeit zwangsläufig zum Favoritenkreis gezählt werden müssen. Auch intern wird das Saisonziel somit sicherlich nicht zu tief gesteckt werden.