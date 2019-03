In der Landesliga Nord kommt es zum mit Spannung erwarteten Derby zwischen dem SSV 80 Gardelegen und dem TuS Bismark.

Gardelegen l Los geht es auf dem Sportplatz Rieselwiese in Gardelegen pünktlich um 15 Uhr am Sonnabend.

Und nicht nur ligatechnisch darf man von einem Derby sprechen, auch territorial trennen beide Orte nur gut 20 Kilometer. Hinzu kommt, dass viele Spieler in der Vergangenheit schon in beiden Trikots steckten. Aktuell betrifft das aber nur noch Frank Fehse und SSV-Keeper Marc Mette. Geleitet wird das Match am Sonnabend von Schiri Daniel Feist. Im Hinspiel hatte der SSV 80 mit 3:0 die Nase vorn.

TuS löste sich vom Abstiegsplatz

Obwohl Derbys ja bekanntlich ihre eigenen Gesetze haben, sind die Rollen in dieser Saison zwischen beiden Teams klar verteilt. Während die Gardelegener als Tabellenführer mit 42 Punkten sich mitten im Kampf um den Staffelsieg befinden, geht es für die Bismarker um reine sportliche Ligaüberleben.

Allerdings landeten die Schützlinge von Dirk Grempler am vorherigen Spieltag beim knappen 1:0-Erfolg gegen Heyrothsberge einen Bigpoint und reisen daher mit breiter Briust nach Gardelegen.

SSV im Erfolgstrend

Der SSV dagegen scheint momentan nur schwer zu stoppen zu sein. Selbst wenn einiges an Stammpersonal fehlt, gewinnen sie ihre Spiele. So auch am Sonnabend in Irxleben, als Clemens-Paul Berlin per Traumfreistoß in der Nachspielzeit das entscheidende 1:0 erzielen konnte. Und genau so einen Treffer zum Sieg schießt man eben nur, wenn gerade so läuft wie beim SSV 80 Gardelegen.

Das Spiel gegen den TuS Bismark steht aber wieder auf einem ganz anderen Blatt Papier. Beide Teams kennen sich gut und wissen sicher Stärken und Schwächen einzuschätzen. Von daher ist davon auszugehen, dass die Coaches die Mannschaften sehr gut auf das Duell vorbereitet und eingestellt haben.

„Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Heyrothsberge“, sagte Bismarks Trainer Dirk Grempler, der mit seinem Team natürlich gegen den Favoriten Zusatzpunkte gegen den Abstieg sammeln möchte.

Bismarker reisen mit Selbstbewusstsein an

Selbstbewusst genug dürfte seine Mannschaft nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Heyrothsberge natürlich sein. Das Tor vom Alexander Mayer hat sämtliche Ketten gesprengt und die Emotionen hochschlagen lassen. Und genau diese Stimmung wollen die Bismarker ins Derby transportieren.

Dass aber auch der SSV Derbys kann, zeigte er eben gegen Bismark im Hinspiel und auch gegen Warnau.

„Wir wollen natürlich auch dieses Spiel gewinnen. Es ist ja schon ein Derby, was wir auch zu Hause spielen. Weiterhin wollen wir gern etwas mehr im spielerischen Bereich zeigen, als noch in der Vorwoche“, so SSV-Coach Norbert Scheinert.

SSV muss auf Stammspieler verzichten

Der muss aber wieder auf einige Stammkräfte verzichten. So fallen Andy Stottmeister (Fuß), Hannes Malek (Schulter) und Frank Fehse (Zahn-OP) sicher aus. Fragezeichen stehen noch hinter den Einsätzen von Simon Bache und Eliano Mertens. Dafür ist aber der zuletzt gesperrte Florian Scheinert wieder mit an Deck.