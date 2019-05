Früh übt sich, wer ein Meister in seiner Sportart werden will. So auch in Gardelegen.

Gardelegen l Aus diesem Grund hat der Bundesliga-Verein VfL Wolfsburg mit seinem Projekt „Anstoß VfL“ vor, unter anderem auch die Förderung des Fußball-Nachwuchses in unserer Region zu unterstützen.

VfL Juniorcup mit zehnter Auflage

Auch in 2019 fand er wieder statt - der „Anstoß VfL Juniorcup 2019. Zum zehnten Mal richtet der VfL gemeinsam mit seinen Partnern ein E-Jugend-Turnier (Geburtsjahrgänge 2008 und 2009) aller Anstoß VfL-Partnervereine aus. Die Teilnehmer zur Endrunde des Turniers, die am 23. Juni 2019 in Wolfsburg (Stadion am Elsterweg) stattfindet, wurden in fünf regionalen Vorrundenturnieren unter den E-Jugend-Mannschaften der Partnervereine ausgespielt.

In Wolfsburg gibt es dann wieder eine Ehrung im Rahmen eines Bundesligaspiels in der Volkswagen Arena sowie eine Trainingseinheit mit einem VfL-Profi oder ehemaligen Bundesligaspieler, zu hören war auch der Name Pierre Littbarski, zu gewinnen.

Bilder Leonard Kuthe und der SSV 80 Gardelegen I gewannen souverän die Vorrunde Ost des Jugendmasters und zogen damit ins Finale ein. Foto: Thomas Koepke



Beteiligung nicht groß

So wurden in diesem Rahmen alle E-Juniorenteams des Kreises vom VfL und vom Turnierausrichter SSV 80 Gardelegen eingeladen. Doch die Resonanz war mau - besser gesagt ganz mau. So fand am Ende nur die SG Potzehne/Letzlingen als Gastmannschaft den Weg auf die Gardelegener Rieselwiese. Komplettiert wurde das kleine Teilnehmerfeld vom SSV 80 Gardelegen I und II.

VfL-Mannschaftsbus fuhr in Gardelegen vor

Und dabei hatten die Verantwortlichen des VfL Wolfsburg alles aufgeboten, was ging. So war zum Beispiel der große VfL-Mannschaftsbus auf der Rieselwiese, und auch das Maskottchen „Wölfi“ durfte nicht fehlen.

„Scheinbar ist der Termin in den Ferien ungünstig gewählt, aber die Kinder, die hier waren, haben ihren Spaß gehabt“, so Kay Schernikau vom SSV-Abteilungsvorstand.

Gespielt wurde so ein Turnier mit einer einfachen Doppelrunde mit einer Spielzeit von einmal zwölf Minuten. Schon im Vorfeld war klar, dass sich die beiden erstplatzierten Mannschaften das Finalticket sichern würden.

Favorit setzt sich durch

Und der große Favorit SSV 80 Gardelegen I wurde seiner Rolle auch voll gerecht, holte vier Siege aus vier Spielen und kam am Ende auf volle 12 Punkte und ein Torverhältnis von 14:1. Damit war der Sieg sicher.

Platz zwei sicherten sich die Kicker der SG Potzehne/Letzlingen, die sich mit der Reserve des SSV um die Silbermedaille stritten. In den direkten Duellen mit der Reserve - beide Teams verloren ihre Matches gegen die SSV-Erste jeweils deutlich - hatten dann aber die SG-Kicker die Nase vorn, holten einen 1:0-Sieg und ein 1:1-Remis. Das reichte dann zu vier Punkten und Platz zwei.

Die SSV-Reserve blieb sieglos und mit einem Punkt am Ende Dritter. Dennoch können auch die Schützlinge von Maik Schnürer noch auf die Finalteilnahme hoffen. „Eventuell qualifiziert sich auch noch der Dritte für die Finalrunde in Wolfsburg“, bestätigte Josua Naß vom VfL Wolfsburg.

Fanschal für alle Teilnehmer

Im Rahmen der Siegerehrung, die Naß und „Wölfi“ durchführten, erhielten alle Kinder einen VfL-Fanschal und der SSV 80 Gardelegen eine Dankesurkunde überreicht.

Endstand

1. SSV 80 Gardelegen I 4 14: 112

2. SG Potzehne/Letzlingen 4 2: 74

3. SSV 80 Gardelegen II 4 1:101