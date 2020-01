Die Männer der HSG Altmark West kommen in der Verbandsliga aus den Katersiegen gar nicht mehr raus.

Mieste l Besiegten sie zuletzt im Altmark-Derby den HV Lok Stendal deutlich mit 35:25, so hieß es am Sonnabend - erneut wurde in den eigenen vier Wänden gespielt - gegen den Güsener HC gar 40:26 (21:10).

Zwar wusste man im Vorfeld, dass die Güsener Abwehr nicht gerade im Betonwerk arbeitet, aber 40 erzielte Tore der HSG-Männer waren für sie dann doch des Guten zuviel.

In der aktuellen Tabelle beißen sich die Altmärker auf Platz fünf fest und könnten - sollte es in der Rückrunde so weitergehen - sogar noch in den Titelkampf eingreifen. Doch das ist Zukunftsmusik.

Bilder So richtig glauben konnte auch HSG-Coach Dominec Soeder den Superstart seiner Sieben nicht. Foto: Thomas Koepke



HSG mit Auftakt nach Maß

Das Spiel am Sonnabend war bereits entschieden, da hatten sich noch nicht einmal alle Zuschauer ihr kühles Getränk von der Versorgungsstelle in der Halle besorgt. Ehe sich die Gäste versahen, lagen sie nämlich mit 0:8 (!) hinten. Stand es nach nur zwei Minuten bereits 3:0, war das Match also in Minute zehn beim Stand von 8:0 also entschieden.

Den ersten Treffer erzielten die Güsener - und das war bezeichnend - vom Siebenmeterpunkt zum 1:8 (11.).

Hohe Führung zur Pause

Danach fingen sich die Gäste etwas - aber nur etwas. Die Hallenherren konnten weiter schalten und walten wie sie wollten. Nach 17 Minuten hatten sich die Güsener wieder auf 4:10 herangeworfen, doch ein erneuter Zwischenspurt der HSG-Männer endete mit dem 16:4 (22.), das der überragende Seiler vom Siebenmeterpunkt erzielte. Zur Pause leuchtete ein 21:10 auf der Anzeigetafel auf.

In den zweiten 30 Minuten, die Spannung fehlte natürlich komplett, spielten die Gastgeber ihren Stiefel locker runter, bauten den ohnehin schon glasklaren Vorsprung immer weiter aus. Gürtler machte dann kurz vor dem Ende sogar den 40. Treffer perfekt, ehe die Schlusssirene die sichtlich enttäuschten Gäste endlich erlöste.

Statistik

HSG Altmark West: Kropf, Gutzeit, Wagner - Grabow (3 Tore), Gürtler (4), Otto (1), Röscher (4), Günther (3), Teitge (2), Seiler (12), Kleist (7), Röscher (4).

Siebenmeter: 4/4.

Zeitstrafen: 4.