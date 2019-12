Für die E-Jugend-Nordliga-Vertretungen des SV Oebisfelde sowie des HV Solpke/Mieste war der vergangene Spieltag gebraucht.

Oebisfelde/Mieste l Während die Allerstädter am Sonnabend in heimischer Halle gegen Tabellenführer SV Irxleben bei der 21:39 (9:21)-Niederlage keine Chance hatten, mussten einen Tag später auch die HV-Formation deutlich passen. Sie verlor bei der Reserve des Fermerslebener SV Magdeburg mit 14:32 (5:19).

SV Oebisfelde - SV Irxleben 21:39

Aufgrund der fünften Saisonniederlage im fünften Spiel sind die Oebisfelder erst einmal auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Damit war allerdings auch zu rechnen gewesen. Denn gegen den Spitzenreiter Irxleben lag die Chance, etwas Zählbares einzufahren, praktisch bei null Prozent.

Die Gastgeber, die ohne gelernten Torhüter auskommen mussten, dafür rückte Pepe Eckert in den Kasten, gerieten gegen den konterstarken Liga-Primus dann auch ganz schnell ins Hintertreffen. So stand es nach sechs Minuten bereits 8:0 für den Kreiskontrahenten.

Anschließend gelang dem phasenweise nicht konzentriert genug agierendem SVO aber ein Doppelschlag. Dominic Häßler und Hannes Rau verkürzten auf 2:8. Es waren, wie in der Folge, aber nur Nadelstiche, die die SVO-Jungen ihrem Gegner versetzen konnten. Irxleben dominierte über 40 Minuten deutlich.

Statistik

SV Oebisfelde: Eckert - Häßler (2), Rau (2), Jagiella, Siegmund (2), Witwar, Trikaliotis (4), Grothe (1), Harms, Lemm (3/1), Müller (7)

Siebenmeter: 2/1

Zeitstrafen: 1.

FSV Magdeburg II - HV Solpke/Mieste 32:14

Bei einem Blick auf die Tabelle, beide Vertretungen haben aktuell 4:6 Punkte auf dem Konto, bestand im Vorfeld durchaus die Möglichkeit auf eine Begegnung auf Augenhöhe. Doch daraus wurde nichts.

Die nur mit einem Wechselspieler und ohne Stammtorhüter angereisten Altmärker hatten von Beginn an keine Chance. Der FSV machte in der traditionsreichen Halle der Freundschaft sofort Dampf auf, lag nach fünf Minuten schon uneinholbar mit 7:0 vorn. Anschließend sorgte dann Louis Helmke für den ersten HV-Treffer (1:7). Der FSV drehte danach weiter an der Torspirale und hatte alles unter Kontrolle.

Statistik

HV Solpke/Mieste: Ozbak - H. Helmke (3), Schütze (1), J. Brandt, Täger, L. Helmke (5), Truthe, Winkelmann (5).

Siebenmeter: 0;

Zeitstrafen: 0.