Die A-Junioren des HV Solpke-Mieste gastierten beim HSV Haldensleben in der Nordliga.

Haldensleben/Mieste l Für eine große Überraschung haben am Sonnabend die A-Jungen des HV Solpke/Mieste in der Nordliga gesorgt. Nach dem mäßigen Vorwochen-Auftritt in eigener Halle gegen den HSV Sangerhausen (32:35-Niederlage) setzte sich HV-Truppe von Übungsleiter Torsten Klopp beim bis dato Tabellenführer HSV Haldensleben mit 33:27 (17:20) durch.

Die Altmärker kippten damit die HSV-Sieben von der Tabellenspitze. Übernommen wurde diese vom Güsener HC. Der HV selbst liegt mit 8:16 Zählern weiterhin auf Position sechs.

Trainer ist stolz auf seine Mannschaft

„Ich bin einfach nur stolz auf meine Mannschaft. Nach der Leistung gegen Sangerhausen hat sie die richtige Antwort gegeben. Damit war allerdings beim Tabellenführer nicht zu rechnen. Doch wir sind vor allem im zweiten Durchgang couragiert und diszipliniert aufgetreten und haben in der Abwehr mit einem glänzend aufgelegten Torhüter Vincent Wolf, der seinen Kasten praktisch zugenagelt hatte, den Grundstein für den verdienten Erfolg gelegt. Dieser Sieg sollte uns Auftrieb für die noch anstehenden Begegnungen geben“, erklärte HV-Trainer Torsten Klopp.

Doch zunächst wurden die Haldenslebener ihrer Favoritenrolle gerecht, lagen mehrmals mit vier Toren vorn. Zuletzt in der 17. Minute mit 13:9. Dann meldeten die Gäste ihre Ansprüche nach und nach an und Justin Klopp gelang nach dem 14:15-Anschluss von Jonas Teitge (21.) der 15:15-Ausgleich (22.). Bis zum Pausenpfiff konnten sich die Einheimischen jedoch wieder etwas lösen, zogen mit drei Toren in Front (20:17).

„Wir haben gut gespielt, haben in der Defensive aber noch nicht konzentriert genug agiert. 20 Gegentreffer in den ersten 30 Minuten waren einfach zu viel“, so Torsten Klopp.

Wolf überzeugt im Tor

Das sollte sich im zweiten Abschnitt gründlich ändern. Der HV mischte in der Abwehr Beton an. Zum Obermischer avancierte dabei wie erwähnt Torhüter Vincent Wolf. „Wir haben im zweiten Durchgang beim Spitzenreiter nur noch sieben Treffer kassiert. Das spricht für das Engagement der Jungs in der Abwehr“, lobte der HV-Trainer.

Aber auch im Spiel nach vorn lief es gut. In Führung lag der HSV bis zum 26:25 in Minute 45. Dann ging beim Spitzenreiter praktisch nichts mehr. Mit unglaublichen sieben Toren in Folge durch Moritz Pogadl (2), Jonas Teitge (2), Niklas Trittel und Justin Klopp (2) zum 32:26 (56.) machten die Altmärker ihren Sieg perfekt.

Statistik

HV Solpke/Mieste: Warschun, V. Wolf - Haupt (2), Lietze, J. Wolf, Lück (6), Teitge (4/1), Trittel (7), Brüggemann (1), Pogadl (8/55. Rote Karte), Klopp (5).

Siebenmeter: 2/1;

Zeitstrafen: 4.