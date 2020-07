Das Präsidium des HVSA wendet sich an alle Halleneigner und -betreiber des Handball-Landes Sachsen-Anhalt.

Stendal l Alle Vereine werden gebeten, dieses Schreiben ihrem jeweiligen Partner bei der Beantragung und Koordinierung für Hallenzeiten zu überreichen. Es soll die Mitglieder dabei unterstützen, zusätzliche oder generelle Hallenzeiten in den bevorstehenden Ferienzeiten zur Verfügung gestellt zu bekommen.

Pressemitteilung des HVSA im Wortlaut

„Ergänzend zum Schreiben des Deutschen Handballbundes vom 29. 5. 2020 zur Verfügbarkeit von Sporthallen in den Sommerferien bitten wir Sie nach dem Inkrafttreten der 7. SARS-CoV-2-Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt weiterhin um Ihre Unterstützung für unsere Vereine und Abteilungen.Unser Bundesland ist dank des verantwortungsvollen Umgangs aller mit dieser Herausforderung eines der ersten, das eine nahezu vollständige Rückkehr zum Regelbetrieb in unserem Sport ermöglicht. Diese Chance möchten wir – unter Einhaltung der jeweils aktuellen Landesverordnung und der Regeln der Landkreise und Halleneigner – nutzen, um den in der vergangenen Saison abgebrochenen Spielbetrieb mit einer ordentlichen und regulären Saisonvorbereitung erfolgreich neu beginnen zu können.

Alle unsere Sportfreundinnen und Sportfreunde fiebern Angeboten ihrer und befreundeter Vereine entgegen, um die verlorene Trainings- und Spielzeit zu kompensieren. Aber auch die an vielen Stellen anzupassende individuelle Planung der Urlaubs- und Sommerzeit steht noch aus. Viele Vereinsmitglieder werden die kommenden Wochen aufgrund der aktuellen Situation in ihren Heimatorten verbringen.Wir bitten Sie daher, alle Möglichkeiten zur Öffnung der in Ihrem Zuständigkeitsbereich liegenden Sport- und Spielhallen während der Sommerferien zu prüfen und deren (ggf. auch Teil-) Nutzung auch in dieser Zeit zu ermöglichen.

Wir sind uns sicher, dass die ortsansässigen Vereine bei der Absicherung von personellen und organisatorischen Aufgaben und Maßnahmen unterstützen können und werden. Diese für uns alle gemeinsam noch nie dagewesene Situation und die damit einhergehenden Herausforderungen verlangen uns allen ein extrem hohes Maß an Einsicht, aber auch an Flexibilität ab. Dies alles können wir nur gemeinsam bewältigen und genau dafür bitten wir Sie um Unterstützung. Die Mitglieder des Handball-Verbandes Sachsen-Anhaltbedanken sich bereits heute für die freundliche Zusammenarbeit und freuen sich auf den Start in die neue Spielsaison 2020/2021.“