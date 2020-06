Der Handballverband Sachsen-Anhalt ermöglicht eine Nachmeldung von Mannschaften für die kommende Saison.

Salzwedel l „In diesen schwierigen Zeiten und den damit auch verbundenen Unannehmlichkeiten für uns alle, zeigen sich für unseren geliebten Handball nun zumindest positive Signale am Horizont. Dennoch bleiben viele Unwägbarkeiten.

Wir haben, soweit dies möglich war, in den letzten Wochen versucht, einen geordneten Neustart vorzubereiten und dafür möglichst viele Optionen ohne Zeitdruck zu eröffnen“, so HVSA-Chef Steffen Müller.

Aufgrund der Tatsache, dass erst seit wenigen Tagen die Mannschaften wieder zusammen kommen können, gibt es nach der Präsidiumstagung folgende Regelung:

Nachmeldungen bis zum 30. Juni

In allen Spielklassen des HVSA können bis zum 30. Juni in begrenztem Umfang Mannschaften auch noch nach Ablauf der Meldefrist gemeldet werden. Meldungen danach können nur in Außnahme, nach Prüfung der technischen und organisatorischen Möglichkeiten berücksichtigt werden. Dies sollte besonders im Nachwuchs genutzt werden, wenn sich Vereine oder Abteilungen aufgrund der langen Zwangspause nicht sicher sind, ob tatsächlich alle Kinder und Jugendlichen den Weg zurück in die Mannschaften finden. Die Anträge auf Nachmeldungen sind an die Spielwarte der Spielbezirke oder den Spielwart des HVSA zu senden.

Daraus resultierend zuviel gemeldete Mannschaften, die bis zum Stichtag 15. September zurück gezogen werden, erhalten keine Bestrafung oder Berechnung von Beiträgen. Es erfolgt für diese Mannschaften keine Berechnung von Mitglieds-/Spielbeiträgen oder Strafgebühren. Alle im Spielbetrieb verbliebenen Mannschaften wird mit Ablauf des Stichtages die satzungsgemäßen Mitglieds- und die laut Durchführungsbestimmungen geregelten Spielbeiträge in Rechnung gestellt.