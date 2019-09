Die Frauen des SV Oebisfelde II sind erfolgreich in die Saison der 2. Nordliga eingestiegen.

Oebisfelde l Allerdings mussten sich die Titelverteidigerinnen beim 25:24 (13:15)-Heimsieg gegen Neueinsteiger SG Seehausen gewaltig strecken.

Nachwuchs beerbt goldene Generation

Die Mannschaft der SG Seehausen dominierte vor noch nicht all zu langer Zeit gemeinsam mit dem SV Oebisfeldde I den Frauen-Handball in der Altmark. Bis in die Mitteldeutsche Oberliga arbeiteten sich die SGS-Damen vor. Doch inzwischen werden an der Biese kleinere Brötchen gebacken. Die erfolgreiche Generation hat sich zurückgezogen. Der Nachwuchs hat das Kommando übernommen. Am Start in der 2. Nordliga ist für Seehausen die letztjährige B-Jugend, die in der Nordliga auf dem dritten Rang landete.

Aber auch die SVO-Reserve setzt weiter auf den Nachwuchs. So rückten weitere Spielerinnen aus der inzwischen aufgelösten A-Jugend in die Mannschaft von SVO-Trainer Norman Bischoff.

Was seine Schützlinge gegen die acht SGS-Hoffnungsträgerinnen indes produzierten, dürften den Oebisfelder Übungsleiter noch nicht zufrieden gestellt haben. In einigen Szenen wurde zu hektisch agiert. Probleme gab es auch beim Ausnutzen der Möglichkeiten. So entwickelte sich eine Begegnung auf Augenhöhe, die bis zum Schlusspfiff von ihrer Spannung lebte.

Zwischenspurt bringt keine Sicherheit

Dabei gingen die Gäste mit einer Zwei-Tore-Führung (15:13) in die Pause. Diesen Vorsprung hielt Seehausen bis zur 35. Minute (17:15). Dann ruckten die Gastgeberinnen entschlossen an. Laura Hecker, Maren Schulz (2) und Leonie Gerike wandelten den Rückstand in eine 19:17-Führung um (42.). Diese brachte aber nicht die erhoffte Sicherheit.

Seehausen mobilisierte noch einmal und lag zehn Minuten vor Ultimo plötzlich wieder vorn. Aimee Preuschoff, mit neun Treffern beste Werferin der SGS, hatte zum 23:22 eingenetzt. Die Partie kippte jedoch nicht. Die Bischoff-Sieben konnte das Steuer wieder herumreißen.

Leonie Gerike und Selina Naumann treffen

Verantwortlich dafür zeichneten Leonie Gerike (2) und Selina Naumann. Sie warfen ihre Farben mit drei Toren in Folge mit 25:23 (58.) erneut in Front. Zwar konnte Anna Kusch im Gegenzug auf 24:25 verkürzen, doch es reichte für den SVO. Auch mit einer Auszeit brachten die Oebisfelderinnen ihren ersten Saisonerfolg unter Dach und Fach.

SV Oebisfelde II: Barte - Schulz (3), Gerike (5), Lange, Stotmeister (3), Kühl, Bock (2), Naumann (4), Bensch (2/1), Hecker (4), Nicolai (2)

Siebenmeter: 2/1;

Zeitstrafen: 4.

SG Seehausen: Bartz - Steinke, Mindermann (4), Kusch (1), Berlin (1), Preuschoff (9/3), Moritz (6), Schönfelder (3).

Siebenmeter: 6/3;

Zeitstrafen: 1.