Die Oebisfelderin Lara Füchsel (am Ball) wurde in dieser Szene von gleich drei Mädchen des SV Irxleben „festgesetzt“. Der SVO siegte indes souverän mit 24:17. Foto: Jens Pickert

Der SV Oebisfelde lässt im Kampf um die Meisterschaft in der Nordliga der B-Mädchen nicht locker.

Oebisfelde l So landete die Sieben von Trainer Thomas Meinel am Sonnabend im elften Saisonauftritt den zehnten Sieg. In heimischer Hans-Pickert-Halle wurde der SV Irxleben mit 24:17 (14:7) bezwungen.

Die Oebisfeder Mädchen sitzen damit dem Spitzenreiter HSV Magdeburg II (22:2 Punkte) sowie dem Rangzweiten TSV Niederdodeleben (20:2) als Tabelledritte mit ebenfalls 20:2 Zählern weiter m Nacken.

Meinel sehr zufrieden

Übungsleiter Meinel war nach der Schluss-Sirene sehr zufrieden mit der Vorstellung seiner Schützlinge. „Gegen den Tabellenneunten und aufgrund unseres 25:17-Sieges im Hinspiel sind wir natürlich als die Favoriten in die Begegnung gegangen. Dieser Rolle sind wir auch gerecht geworden. Es war ein geschlossener Auftritt. Alle haben mitgezogen“, freute sich der erfahrene Handball-Lehrer.

Tatkräftge Unterstützung erhielten die B-Sieben wie gewohnt von der Nordliga-C-Vertretung des SVO. Ohne die Hilfe von Chiara Göhler, Stella Schwerdtfeger, Fenja Müller und Lana Kalupke würde die Mannschaft, das ist allen Beteiligten klar, nicht dort stehen, wo sie sich derzeit befindet.

Ihre Stärken waren auch den Gästen bekannt. So wurde beispielsweise Fenja Müller sofort eng markiert. Doch diese Maßnahme erwies sich als nutzlos. Die spiel- und abschlussstarke Oebisfelderin war trotz der engen Bewachung nicht zu halten. Sie sorgte mit dafür, durch drei Treffer, dass ihre Farben nach sieben Minuten mit 4:1 vorne lagen. Die Führung gab der SVO nicht mehr ab, sie wurde ausgebaut und betrug zur Pause sieben Treffer. Vier Minuten nach dem Wechsel stellte Fenja Müller den Vorsprung dann auf zehn Tore (19:9).

Statistik

SV Oebisfelde: Drese, Grosche – Göhler (4), Jablonski, Keller, Schwerdtfeger, Müller (13/5), Noack (2), Kalupke (4), Füchsel (2), Lindner (1).

Siebenmeter: 5/5;

Zeitstrafen: 2.