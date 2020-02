Die weiße Weste der Männer des SV Oebisfelde III bleibt in der Regionsklasse 1 Nord des niedersächsischen Spielbezirkes Südost makellos.

Oebisfelde l Denn auch die Sieben des TSV Bahrdorf versucht am Sonnabend in der Oebisfelder Hans-Pickert-Halle vergeblich, das Kleidungsstück der SVO-Routiniers zu beflecken. Der Tabellenfünfte aus Oebisfeldes Nachbargemeinde wurde mit einer 21:37 (8:20)-Niederlage auf die Heimreise geschickt.

Die Allerstädter bauten ihre Erfolgsserie damit auf zehn Siege aus und führen das Klassement mit 20:0 Punkten weiterhin souverän an.

Anfangsphase auf Augenhöhe

Die Gäste aus dem Landkreis Helmstedt, für die mit Benjamin Salge, Matthias Schünemann und Andrè Thiele auch drei Ex-Oebisfelder spielen, konnten die Begegnung zunächst offen halten. So stand es nach fünf Minuten 4:3 für den SVO.

Danach jedoch zogen die Hallenherren in ihrer bekannten Art und Weise an. Konkret: In der Abwehr wurde , trotz des Ausfalls von einigen Stammkräften, Beton angerührt, das dazu führte, dass der TSV sich immer wieder festlief. Das Festlaufen nutzte der SVO zu zahlreichen schnellen Gegenstößen, die oft, aber nicht immer, erfolgreich abgeschlossen wurden. „Beim Ausnutzen der Möglichkeiten hatten wir diesmal einige Schwächen. Nicht nur beim Gegenstoß, sondern auch von den Positionen. Gereicht hat es aber trotzdem““, sagte SVO-Mann Andreas Werner nach Spielende.

Vorentscheidung vor der Pause

Doch obwohl einige Chancen auf der Strecke blieben, war die faire Begegnung zur Halbzeit, der SVO lag mit zwölf Treffern (20:8) vorn, bereits durch.

Im zweiten Abschnitt konnten sich die Gäste dann speziell in der Offensive etwas besser in Szene setzten. Immerhin steigerten die Bahrdorfer ihre Torausbeute auf 13. An der Dominanz des SVO, der 17 Treffer nachlegte, konnten die TSVler jedoch in keiner Phase der Begegnung rütteln.

Statistik

SV Oebisfelde III: Schulze, Giesecke - Eckert (4), Kröhn (4), Wolter (5), Werner (6), Thormeyer (8/3), Nico Bischoff (8/1), Fieweger (2).

Siebenmeter: 8/4;

Zeitstrafen: 1.