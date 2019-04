Der SV Oebisfelde hat in der Mitteldeutschen Oberliga den SV Plauen-Oberlosa empfangen.

Oebisfelde l War es das für die Männer des SV Oebisfelde mit der Mitteldeutschen Oberliga? Nach dem katastrophalen Auftritt der SVO-Sieben in heimischer Halle gegen den SV Plauen-Oberlosa, der Rangzweite aus Sachsen setzte sich deutlich mit 28:16 (11:5) durch, scheint es so.

SVO auf Schützenhilfe angewiesen

Aus eigener Kraft können die Oebisfelder (16:32 Punkte) bei noch zwei ausstehenden Spielen die Klasse jedenfalls nicht mehr halten. Sie sind auf Schützenhilfe angewiesen, um noch den rettenden elften Platz zu erreichen. Auf dem steht mit 18:30 Punkten weiterhin der USV Halle, der am Sonnabend gegen Tabellenführer HC Elbflorenz Dresden II ebenfalls verlor (29:30).

Die Konstellation vor den Abschlussspielen ist klar. Die Oebisfelder müssen aus den noch anstehenden Partien - am 27. April in Köthen und am 4. Mai in eigener Halle gegen Delitzsch - mindestens drei Zähler holen. Die Hallenser, die noch in Apolda antreten und Pirna/Heidenau empfangen, dürfen hingegen nicht mehr punkten oder, falls der SVO zwei Siege einfährt, einen Zähler verbuchen.

USV Halle im direkten Vergleich vorne

Sollten beide Mannschaften nach Saisonende punktgleich sein, zählen die Spiele gegeneinander. Mit Vorteil für Halle. Zwar verlor der USV in eigener Halle gegen den SVO mit 22:23, doch in Oebisfelde siegten die Saalestädter mit 31:29. Doch soweit wird es angesichts der momentanen Verfassung der Allerstädter wohl nicht kommen.

Denn am Sonnabend präsentierten sie sich gegen den Kontrahenten aus Sachsen völlig von der Rolle. Was die treuen Fans von ihrer Mannschaft zu sehen bekamen, war schon irgendwie der Abgesang aus der Mitteldeutschen.

Frappierend war vor allem die Schwäche der Oebisfelder in der Offensive - speziell beim Abschluss. „Wir haben im Angriff komplett versagt“, kommentierte nach Abpfiff Oebisfeldes scheidender und enttäuschter Übungsleiter Thomas Meinel.

Offensive ohne Ideen

Während seine Schützlinge in der Defensive einschließlich Torhüter Manuel Weis im Prinzip noch gut dabei waren, mangelte es vor dem gegnerischen Gehäuse an Konzentration und Präzision.

Selbst klarste Möglichkeiten, so beispielsweise von Oliver Meinel (9.) und Phil Schliephake ((16.), beide tauchten knochenfrei vor dem Gäste-Kasten auf, wurden versiebt. In diese Kategorie fallen auch die nicht verwandelten Siebenmeter. Nur einer von vier Strafwürfen landete in den Maschen.

Der keineswegs übermächtige Tabellenzweite hatte so keine Mühe, die Oebisfelder deftig in die Schranken zu weisen. Mit ihrem guten Torhüter Carsten Klaus im Rücken, er wurde von den Allerstädtern berühmt geworfen, starteten die Gäste speziell im zweiten Abschnitt zahlreiche schnelle Gegenstöße, erhöhten den Vorsprung konsequent und hatten nach 40 Minuten, Marc Multhauf hatte zum 16:6 eingenetzt, den Sieg unter Dach und Fach. Anschließend drohte der SVO komplett auseinanderzufallen. Denn Plauen setzt sich von 20:12 (48.) auf 27:12 (56.) ab. Das Ungemach konnte jedoch noch halbwegs verhindert werden.

Statistik

SV Oebisfelde: Drese, Weis - P. Schliephake (1), Kamm, Meinel (4), Vogel (1), Kalupke (4), Heidler, Koch, D. Schliephake (1), Seiler (2), Sauer (2/1), Meichsner (1).

Siebenmeter: 4/1

Zeitstrafen: 3.