Die große Ehrungsveranstaltung mit der KSB-Sportlerehrung, der Ehrengabe des Landrates und der Volksstimme-Sportlerwahl 2019 ist Geschichte.

Winterfeld l Alle Sportler/innen und Gäste verlebten am Freitag einen tollen Abend mit vielen Höhepunkten im Winterfelder Wieseneck. Genau einmal im Jahr trifft man so ziemlich alle Landesmeister, Deutsche Meister und erfolgreiche Sportler/innen auf internationaler Bühne der Region in Winterfeld.

Ehrungen im tollen Ambiente

Der Landrat, der Kreissportbund und die Volksstimme hatten wieder zur gemeinsamen Ehrungsveranstaltung eingeladen. Im Rahmen des Abends wurden in mehr als zwei Stunden insgesamt elf Ehrenamtliche, 100 Einzelsportler/innen und 14 Mannschaften für ihre Leistungen im abgelaufenen Sportjahr ausgezeichnet. Eine bessere Bühne hätte es dafür auch nicht geben können.

Doch ehe es zu den vier Ehrungsblöcken im großen Saal kam, richteten KSB-Chef Lutz Franke und auch Landrat Michael Ziche Grußworte an die Sportler/innen. Beide waren sich darin einig, dass alle mit ihren erbrachten Leistungen dazu beitragen, die Sportlandschaft in unserer Region zu bereichern und auch über die Landesgrenzen hinaus bekanntzumachen.

Bilder Die Leichtathleten des VfL Kalbe/Milde durften auch nicht fehlen. Foto: Marc Wiedemann



Auf Wiedersehen, Ecki! Eckhard Schulz (links) wird nicht mehr für den KSB-Vorstand kandidieren und wurde von KSB-Chef Lutz Franke auf der Festveranstaltung schon ...



Ob Motocross, Pferdesport, oder auch Leichtathletik und Kampfsport - die Vielfalt der geehrten Sportler/innen war immens. So waren diesmal auch die Fanfarengarde...



Die Männer des SV Binde räumten bei der Volksstimme-Sportlerwahl 2019 groß ab. Foto: Marc Wiedemann



Andreas Benke (links) nahm den Sonderpreis der Sparkasse Altmark West für die sportlich wertvollste Leistung im Jahr 2019 aus den Händen von Vorstandschef...



Karl Franke erfreute das Publikum mit Musikstücken am Flügel und mit der Blockflöte. Foto: Marc Wiedemann



Jens Bombach (SSV 80 Gardelegen/Mitte) erhielt von Lutz Franke (links) und Michael Ziche die Ehrennadel des LSB in Gold überreicht. Foto: Marc Wiedemann



Und während manche Sportler/innen erstmals ganz vorn standen und ausgezeichnet wurden, waren Ralf Düring (BSV Salzwedel) und Günter Lüdecke (VfB 07 Klötze) immer mit dabei, wenn es zu dieser Ehrung kam.

Benke erhält Sonderpreis

Den Sonderpreis der Sparkasse Altmark West strich in diesem Jahr Andreas Benke (Schiffsmodellsport) für seine WM-Bronzemedaille ein.