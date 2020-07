Am Ende konnten sich auch alle Teilnehmer/innen über ihr Zertifikat freuen. In ihren Vereinen werden sie in Zukunft das erlangte Wissen in den Trainingsgruppen anwenden. Foto: Thomas Koepke

Der Kreissportbund (KSB) Altmark West bietet in jedem Jahr einen Übungsleiter-Basislehrgang an.

Kunrau l Der konnte in diesem Jahr aufgrund der Lockerungen innerhalb der Corona-Krise am vergangenen Wochenende in Kunrau auch erfolgreich zu Ende gebracht werden.

Unter der Leistung von Claudia Constabel, stellvertretende Geschäftsführerin des KSB, absolvierten insgesamt 20 Personen aus acht Vereinen der Region den Lehrgang. in den 45 Lerneinheiten standen Themen wie Vereinsrecht, Training und Steuerung, Gesundheit und Ernährung oder auch die Gruppenarbeit und viele weitere Themen mehr im Fokus.

Am Ende konnten sich auch alle Teilnehmer/innen über ihr Zertifikat freuen. In ihren Vereinen werden sie in Zukunft das erlangte Wissen in den Trainingsgruppen anwenden.