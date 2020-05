In den vergangenen Jahren hat sich die Laufbewegung in der Altmark stark erhöht. Mit dazu beigetragen haben auch die Wertungsläufe des El...

Salzwedel l . Allerdings haben die Salzwedeler bereits eine fast 50-jährige Lauf-Tradition. Bereits Anfang der 70er Jahre gab es organisierte Veranstaltungen und Zusammenkünfte.

Alles begann Anfang der Siebziger Jahre. Den genauen Tag weiß wohl niemand mehr so genau – so hieß es einst in der Chronik der Laufgruppe von Salzwedel.

Hannelore Thönert, inzwischen über 80 Jahre alt und noch immer der Lauf- und Wandergruppe des SV Eintracht Salzwedel 09 treu, stellte neue Recherchen an. Somit konnte doch noch ein konkretes Gründungsdatum ermittelt werden.

Bilder Radsportler Täve Schur (links) startete unter anderem auch den Stundenlauf mit Musik. Foto: Sammlung Hannelore Thönert/Detlef Jandt



Schon immer diente der Salzwedeler Park des Friedens als Laufstrecke. Auch heute noch wird ein Teil des traditionellen Neujahrslaufes dort absolviert. Foto: Sammlung ...



Auch Olympiasiegerin Doris Maletzki ließ sich in Salzwedel blicken und motivierte die Läufer/innen durch ihre Erfolge. Foto: Sammlung Hannelore...



Die Salzwedeler Laufgruppe beteiligt sich auch immer wieder am Herzgebirgslauf. So auch im jahr 1980 mit vielen Teilnehmern. Foto: Sammlung Hannelore...



Auftakt 1973

Das Event „Jeder läuft die Festivalmeile“ – das genau war am 29. April 1973 (10 Uhr) im Park des Friedens stattfinden sollte, war die Geburtstunde der Laufgruppe. Dies war gleichzeitig der offizielle Auftakt für die Laufbewegung in Salzwedel. Schon am 1. Juli 1973 - nur gut zwei Monate nach dem ersten Wettkampf - folgte die zweite Auflage des damaligen Gesundheitslaufes.

Eile mit Meile eine echte Volkssportaktion

Dabei erinnern sich die Salzwedeler gern an solche Namen, wie Dr. Bösenberg, Peter Rechenberg (Sportlehrer) oder auch Hansi Ribb, die maßgeblich an der Entwicklung der „Lauf-Dich-Gesund-Bewegung“ beitrugen.

In den Monaten April/ Mai des Jahres 1974 entwickelte sich die Volksportaktion „Eile mit Meile“, an der damals aus dem gesamten Bezirk Magdeburg zahlreiche Sportfreunde teilnahmen. Die Gruppe der Salzwedeler Lauffreunde wurde auch immer größer. Man trainierte oft zusammen. Sportler/innen wie Hannelore Thönert, Ursula Junghans, Willi Berger, Peter Große und die Brüder Klaus-Dieter und Detlef Jandt blieben dabei. Sogar der damalige Bürgermeister Fritz Meier und der ehemalige Landrat Jürgen Ostermann drehten ihre Runden mit der Laufgruppe.

Nicht nur der Park war ein gemeinsamer Treffpunkt, auch in den Wintermonaten blieb man nicht auf der Couch sitzen, sondern betätigte sich in Form von Gymnastik oder Volleyball in der Turnhalle des Jahn-Gymnasiums.

Laufserien finden Beliebtheit

Zu Beginn der 1980er Jahre nahm man auch an einer Pokal-Laufserie teil, die aus fünf Veranstaltungen bestand. Dazu zählten unter anderem der Karpfenlauf zu Silvester, und im Juni der Spargellauf, der auch deshalb so beliebt war, weil die Sieger Spargel mit nach Hause nehmen durften.

Die Liste der Aktiven aus jener Zeit wäre unvollständig, würden solche Namen wie Wolfgang Macht, Ulli Brehme, Siegfried Ziehn, Ulli Rennwanz und Günter Deter nicht Erwähnung finden.

Die Salzwedeler waren auch mit dabei, als die ersten Startschüsse beim Rennsteig- und Harzgebirgslauf und auch beim Berliner Friedenslauf fielen. Beim ersten Fünf-Seen-Lauf 1984 in Schwerin war man sogar mit Kind und Kegel dabei und übernachtete in Zelten.

Kontakte werden nach der Wende neu geknüpft

Mit der Wende 1989 ergaben sich natürlich auch neue sportliche Horizonte. Willi Berger und Detlef Jandt übernahmen die Verantwortung und die Interessen für die Laufgruppe. Kurz vor Weihnachten gab es ein erstes Treffen der Läuferinnen und Läufer von Dynamo Salzwedel in Uelzen. Besonders gute Kontakte gab es damals zu der Laufgruppe des VfL Suderburg. Der Silvesterlauf in Lüchow 1989 glich einer Völkerwanderung. Mit der ganzen Familie war man unterwegs, um mit am Start zu sein. Zum Salzwedeler Neujahrslauf 1990 kam es dann zum Gegenbesuch – 138 Teilnehmer gingen an diesem Tag in der Jeetzestadt an den Start.

In den folgenden Jahren wurden aus den Dynamo-Läufern die Mitglieder des SV Eintracht Salzwedel, und neben dem Laufen wurde auch die Lust am Reisen entdeckt. Die erste Fahrt ging nach Holland zum Hansefest. Es folgten solche Reisen wie zum Beispiel nach Österreich, an den Bodensee, in den Schwarzwald, ins Saarland, oder nach Bremerhaven. Überall stand dabei das Laufen im Mittelpunkt. Neue Wettkampfstrecken wurden entdeckt, so auch in Bad Bevensen, Brome, Suderburg und Celle. Hervorzuheben ist natürlich auch der Heidelauf in Schneverdingen im Jahre 1990.

Am 17. Juni startete der 1. Bromer Grenzlauf. Noch existierte die damalige DDR, und man lief durch zwei deutsche Staaten. Später wurde dann dieser Lauf immer am 3. Oktober gestartet.

Durchschnittsalter von fast 50 Jahren

Mit Beginn der 1990er Jahre entstand der Halb- und Stundenlauf mit Musik und der Aufruf: Welche Laufgruppe hat ein noch höheres Durchschnittsalter als unsere LG Eintracht mit 48,70 Jahren? Darüber berichtete sogar der „Sport in Sachsen Anhalt“.

In diesem Zeitraum kamen auch neue Vereinsmitglieder hinzu. Besonders die Frauen verstärkten sich. Judith Matzka, Christel Gießler, Monika Anacker und Sonja Radtke bestimmten nun das Frauentempo. Johann Matzka, Ulli Rennwanz, Horst Matthias, Winfried Schulze und Achim Budras entwickelten sich indes immer mehr zu Leistungsträgern der Laufgruppe.

Läufer gehen international an den Start

Sportlich ging es dann immer weiter aufwärts – die Laufgruppe erhielt auch ihre „Marathonis“. Vor allem Klaus-Dieter Jandt eroberte die internationale Laufszene. Die größten Herausforderungen waren dabei für ihn im Februar 1992 der 10-Kilometer-Straßenlauf in Israel und 1993 der Hawaii-Marathon. Solche Läufe, wie in London, Athen und Venedig kamen hinzu.

Inzwischen sind ihm viele gefolgt, so auch sein Bruder Detlef Jandt, Judith Matzka, Christel Gießler, Norbert Matiaske, Mirko Rieck und Jörg Kleindienst. Nicht unerwähnt sollten die anspruchsvollen 45 Kilometer beim Rennsteig bleiben, die von Willi Berger, Hannelore Thönert, Achim Budras und Ulli Brehme bewältigt wurden. Christel Gießler, Detlef Jandt und Norbert Matiaske wagten sich sogar auf die 74,3 Kilometer-Strecke.

Ende der 1990er Jahre entwickelte sich auch eine Wandergruppe. Bis heute ist noch der gemeinsame Treffpunkt sonntags an der Comenius-Ganztagsschule. Für alle Aktiven, die nicht mehr laufen wollen beziehungsweise können, wurde die Möglichkeit geschaffen, sich weiter sportlich zu betätigen. Horst Matthias entdeckte dabei seine Leidenschaft für das Walken. Wettkämpfe wie im Harz, in Hitzacker und Hösseringen blieben bei ihm nicht aus.

Nachwuchsarbeit wird aufwendiger

Mit Beginn des neuen Jahrtausends wurde zunehmend ein Problem sichtbar. Die meisten Mitglieder waren in die Jahre gekommen – die Lauf- und Wandergruppe brauchte Nachwuchs. Das Lauf-Team bemühte sich daher durch weitere Veranstaltungen, um neue Interessenten zu finden. Zweimal wurde eine Laufserie gestartet, die auch recht guten Anklang fand. Aber den letzten Schritt zur regelmäßigen sportlichen Betätigung wagten nur wenige.

Anlässlich des 100. Bestehens des SV Eintracht Salzwedel 09 wurde im Jahre 2009 die Wanderaktion „100 Kilometer zum 100. Geburtstag“ gestartet. Ein Jahr später hieß es dann „Wandern in Eintracht mit Eintracht“.

Matzka beerbt Detlef Jandt

Nach 10-jähriger Leitungstätigkeit gab Detlef Jandt den Staffelstab an Judith Matzka weiter. Der 30. Salzwedeler Neujahrslauf im Januar 2011 war ihre erste Amtshandlung, der aufgrund von Eis und Schnee noch auszufallen drohte. Quasi wurde über Nacht mit dem gesamten Lauf-Team eine komplette Laufveranstaltung umorganisiert.

Weitere Marathon-Läufe wie in Magdeburg, Wien und Prag, Spreewald, oder sogar in Chicago reihten sich in das Wettkampfgeschehen der Lauf- und Wandergruppe ein. Die jährlichen Radtouren quer durch die Altmark und das Wendland prägten das Vereinsleben ebenfalls.

Jeweils am Dienstag, Donnerstag und Sonntag treffen sich die Lauffreunde im Stadion oder im Park des Friedens, mitmachen kann jeder, denn wie heißt es so schön „Laufen kann jeder – die Freude kommt von allein“.

Jörg Kleindienst ist neuer Laufgruppen-Chef

Am 3. Januar 2016 gab es zum 35. Salzwedeler Neujahrslauf nach vielen Jahren eine Streckenänderung. Man konzentrierte sich nicht nur auf das Parkgelände, sondern nutzte auch die schönen Radwege an der Dumme entlang. Auch die kommenden Jahre waren von zahlreichen Höhepunkten geprägt.

Während Winfried Schulze oder Detlef Jandt das Kunststück vollbrachten, über 15 oder gar 20 Jahre ununterbrochen an den Klassikern Celler Wasa-Lauf, Schweriner Fünf-Seen-Lauf oder dem Harz-Gebirgs-Lauf teilzunehmen, suchte die Gruppe jedes Jahr nach einem lohnenden neuen Ziel.

In Mannschaftsstärke reisten die Eintracht-Läufer so 2016 zum Lauf nach Jesteburg, 2017 ging es dagegen quer durch die Braunkohlengruben von Bitterfeld, 2018 zum Jubiläums-Rennsteiglauf und 2019 nach Wedel an die Elbe.

Der Salzwedeler Lauftreff wurde gegründet, der am 18. August 2019 im Park des Friedens seine Taufe erlebte. Egal ob acht oder 80 Jahre alt, ob Walker oder Läufer, ob eine, zwei oder fünf Runden – jeder konnte beziehungsweise kann mitmachen. Einige Sportfreunde füllten danach sogar den Aufnahmeantrag für die Laufgruppe aus.

Nach vielen Jahren Abteilungs-Leitertätigkeit gab auch nun Judith Matzka den Staffelstab weiter. Seit November 2019 nahm Jörg Kleindienst die Geschicke der Laufgruppe des SV Eintracht Salzwedel 09 e.V. in die Hand.

Nachdem der Salzwedeler Neujahrslauf 2019 bereits ein Erfolg war, erlebte dieses Sportevent 2020 mit Einführung einer neuen Zeitmess-Anlage (gesponsert vom KSB und zahlreichen Firmen aus Salzwedel, Lüchow und Clenze) und durch breite Nutzung der örtlichen Gegebenheiten eine neue Qualität. Mit 247 Finisher meldeten die Laufgruppen-Mitglieder einen neuen Rekord. Mal schauen, wie sich die Erfolgsgeschichte zum 40. Lauf im Januar 2021 dann fortsetzen wird.