Die Organsiationsfäden hat wie immer Bernd Reuleke fest in den Händen. Foto: Thomas Koepke

In Salzwedel findet wieder das beliebte und traditionelle Jahn-Sportfest im Salzwedeler Stadion statt.

Salzwedel l Am Montag, 9. September 2019, findet wieder das beliebte und traditionelle Jahn-Sportfest im Salzwedeler Stadion statt. Jährlich wird dieses Event vom Jahn-Gymnaisum Salzwedel unter der Federführung von Bernd Reuleke organisiert und lockt immer wieder zahlreiche Schulen aus der Umgebung und Niedersachsen in die Jeetzestadt. Eingerahmt ist das diesjährige Sportfest in die Feierlichkeiten zum 275-jährigen Jubiläums des Jahn-Gymnasiums.

Dabei stehen vor allem die Sportarten Leichtathletik und Volleyball im Fokus, wobei die Leichtathletik mit weit über 300 Teilnehmern natürlich den Bärenanteil ausmacht. Gemeldet haben bisher Sportler/innen aus zwölf Schulen und Vereinen, die am Montag in verschiedenen Disziplinen und Altersklasse ihr Bestes geben.

Der große Staffellauf um den Pokal der „Ehemaligen des Jahngymnasiums“ findet auch gleich nach der Eröffnung um 9.45 Uhr statt. Die weiteren Wettkämpfe schließen sich danach nahtlos an.

Dank an die Sponsoren

Ein großer Dank geht an die zahlreichen Sponsoren und Helfer, ohne die das Jahnsportfest nicht möglich wäre“, freut sich Bernd Reuleke über die tatkräftige Unterstützung.

Natürlich werden die Besten auch wieder mit Medaillen, Pokalen oder auch Urkunden ausgezeichnet.