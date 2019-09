Die mittlerweile schon 21. DMV-Motocrossveranstaltung des MSC Letzlingen ist Geschichte.

Letzlingen l An zwei Renntagen ging es in der westlichen Altmark nicht nur um wertvolle Punkte für die sachsen-anhaltische Landesmeisterschaft, sondern für die Gespanne und Quads auch in der LVMX-Masters zur Sache. Und vor allem am Sonnabend wurde den Piloten der Klassen 3, 7, 8, 9 und Damen bei großer Hitze alles abverlangt. Hinzu kam der tiefe Letzlinger Sand, der - gepaart mit Temperaturen bis zu 35 Grad Celsius - für viel Schweiß unter den Helmen gesorgt haben dürfte.

Katzschmann ist schnellste Frau im Feld

Dennoch zeigten die Aktiven den doch recht wenigen Zuschauern tollen Motorsport. In der kleinen 85er Klasse gingen nur neun Sportler an den Start. Vom Zeittraining weg dominierte Nic Matthias (Parchen) die Szenerie und holte sich nach beiden Laufsiegen die vollen 50 Wertungspunkte. Hannes Lüders (Bismark) sicherte sich nach einem tollen zweiten Platz im ersten Umlauf noch Tagesbronze.

Enger ging es da schon bei den Senioren der Klassen 7 und 8 zu. Aufgrund des besseren zweiten Laufes holte sich in der Klasse 7 Uwe Uttig (Wolfsburg) den Sieg vor dem punktgleichen Michael Wölfle (Groß Ellingen). Dritter wurde Welf Fricke (Osloss). Auch bei den ganz alten Herren (ab 60 Jahre) wurde es eng. Nach Platz eins im ersten und Rang drei im zweiten Umlauf, holte ich Michael Schütze den Tagessieg.

Bilder Der Bismarker Hannes Lueders (Foto) holte sich in der Klasse 3 (bis 85 ccm) in der Tageswertung den dritten Platz. Sieger wurde hier Nic Matthias. Auf Platz zwei...



Nicki Böttger (Dessau) schießt hier in eine scharfe Rechtskurve. In der schnellen Clubsportklasse 9 holte er sich am Ende mit 76 Punkten den vierten Platz...



Die Letzlinger „Wassermänner“ um Ralf Janecke (links) hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Thomas Koepke



Bei den Damen dominierte Alia Katzschmann (Leipzig), während in der Clubsportklasse Nico Behrens (Magdeburg) die Nase vorn hatte.

Rehberg triumphiert in der MX1

Am Sonntag fuhr in der Klasse MX1 Leon Rehberg allen davon. Er drehte nicht nur die schnellste Runde des Tages, sondern verwies auch Routinier Stephan Mock auf den zweiten Platz.

Hingucker waren natürlich auch die Seitenwagen- und Quadklasse an diesem Tag. Alle Zuschauer warteten natürlich auf Eddie Janecke/Gordon Bothur, die ihre Fans nicht enttäuschten und allen davonfuhren. Beide starteten aber außer Konkurrenz.

Mit dem Quad, dem vierbeinigen Untersatz, war Marvin Krause mit einem Laufsieg und einem zweiten Platz an diesem tag nicht zu bezwingen.