Eine rundum gelungene Veranstaltung sahen Zuschauer des Großen Sprungturniers des RFV Henning von Treffendeld in Beetzendorf.

Beetzendorf l Auch bei der diesjährigen Ausgabe des Events sollte das „Who is Who“ des Reitens eine gute Figur abgeben.

Richter Karl Wenzel, Volker Tegge und Annett Schwarzer, die die Ergebnisse verwalteten, durften sich bei zahlreichen Sponsoren bedanken, die in der Region mit regem Interesse und tatkräftiger Unterstützung, das Turnier ermöglichten.

Janne Krüger gewinnt

Mit etwas Glück, aber auch Raffinesse im Umgang mit den Zügeln, gelang es bei den Führzüglern zumindest einer Sportlerin aus Beetzendorf, die Lokalflagge hochzuhalten. Janne Marie Krüger gewann und überzeugte die Punktrichter Wenzel und Schwarzer mit ihrem Pferd „Display“. Satte 7,8 Punkte ergatterte die beim RFV Beetzendorf aktive Sportlerin mit ihrem Pferd und durfte unter den jüngsten Teilnehmern ihren Sieg feiern.

Bilder In insgesamt zehn Prüfungen bis hin zur mittelschweren Klasse M ging es in Beetzendorf zur Sache. Foto: Fabian Schönrock



Etwas kniffliger gestaltete sich die Angelegenheit dagegen schon bei den Springpferdeprüfungen der Klasse A. Dort entschieden die kleinsten Nuancen über Podiumsplatz oder gar verpasstem Treppchen.

Entscheidung fällt schwer

Sieger Marcus Arnold vom TSV Blau-Weiß Kakerbeck trennten gerade einmal 0,3 Punkte von Bronze-Rang drei und 0,7 Punkte vom völligen Ausscheiden aus den Podiumsplätzen. Ähnlich erging es Richtern beider Stilspringprüfungen der Klasse E, in der schlussendlich Neele Mattke vom RSV Billberge mit ihrem Pferd Contessa Piccolina B und 8,3 Punkten zwar ein wahres Zuchtpferd auf Position eins präsentieren konnte, in Gegnerin Mientje Meyer-Roschau von der RG Ristedt und ihrem Gestüt Tosca vom Purnitzgrund eine hartnäckige und würdige Zweitplatzierte hinter sich wusste. Leidglich 0,3 Punkte in der Gesamtwertung, machten den Unterschied in einem Wettkampf aus, der keinen Verlierer verdiente.

Auch der Gastauftritt von Annabell Probst aus Wolfsburg und ihren 7,9 Punkten mit Pferd Deschna in der Gesamtwertung verdeutlichten, wie schwierig der Jury die Entscheidung gefallen ist. Jens Kampe (Kunrau) holte sich den Großen Preis.