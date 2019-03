Die mittlerweile 12. Sportgala des Kreissportbundes Altmark West fand in Beetzendorf statt.

Beetzendorf l Die 12. Auflage der Sportgala stand diesmal ganz unter dem Motto 25 Jahre KSB und war am Sonnabendabend in der Beetzendorfer Sporthalle in großer Erfolg. Über 800 Zuschauer und Gäste erfreuten sich an dem über dreistündigen Programm und das bestand aus einem bunten Strauß aus Musik, Tanz, Turnkunst, Akrobatik und Gesang. Aufgesplittet in zwei Teilen boten die Künstler/innen ein über dreistündiges Programm, in dem jeder Gast auf seine Kosten kam.

12 Preise zur 12. Sportgala-Auflage

Darbietungen einheimischer Akteure wie die Vorführungen der Tanzgruppe Winterfeld, der Rhönradturner/innen des TV Jahn Salzwedel, oder aber auch die der WSG Salzwedel und der Unique-Familie wechselten sich mit hochakrobatischen Teilen der Zirkusfamilie Moreno, die in Miesterhorst ihr Winterquartier aufgeschlagen hat, ab.

Ein weiterer Höhepunkt war natürlich die große Tombola des Kreissportbundes Altmark West. Und weil es bereits die 12. Sportgala des KSB war, gab es auch zwölf Preise bis hin zu einem Flat-TV und einem Reisegutschein zu gewinnen.

Bilder Wie Arielle aus der Muschel entstieg Cecile und verwandelte sich und ihren Körper scheinbar in ein echtes Gummiband. Foto: Thomas Koepke



Cecile erfreute die zahlreichen Zuschauer mit ihrem Gesang „At Last“. Auch sie gehört der Zirkusfamilie Moreno an. Foto: Thomas Koepke



Die Voltigierer des RV Krumke präsentierten an der „toten Else“ die hohe Pferd-Turnkunst und begeisterten das Publikum. Foto: Thomas Koepke



Dass Asterix und Obelix ein unschlagbares Team sind, zeigten die Darsteller der Unique-Familie im ersten Teil der Gala. Foto: Thomas Koepke



Die Rhönrad-Turnier/innen des TV Friedrich-Ludwig Jahn eröffneten mit einem akrobatischen Teil die Sportgala des Kreissportbundes in Beetzendorf. Sie...



Katja und Peter präsentieren hier ihre Kür auf der Plastik-Eisfläche „9 Crimes“. Im ersten Teil der Gala glänzten beide bereits mit...



Herzlich empfangen wurden die Gäste bereits am Einlass vom kleinen Zirkusdirektor mit leuchtenden Ballons. Foto: Thomas Koepke



Die Unique-Familie aus Salzwedel präsentierte ein Medley aus zahlreichen Darbietungen. Das ging fließend ineinander über. Foto: Thomas Koepke



Die Fanfarengarde Salzwedel 1947 e.V. eröffnete die Gala mit laut ertönenden Klängen aus Trompete und Trommel. Foto: Thomas Koepke



Die Artisten des Zirkus Moreno, die in Miesterhorst ihr Winterquartier aufgeschlagen haben, boten tolle Akrobatik. Hier balanciert der Künstler auf fünf...



Das reizende Moderatorinnen-Paar Aila (rechts) und Janina führten das Publikum mit viel Charme durch den Gala-Abend. Foto: Thomas Koepke



Franke zufrieden mit der Veranstaltung

„Es war eine traumhafte Gala zum 25. Geburtstag des KSB. Die Qualität hat sich weiter gesteigert und alle waren begeistert. Von mir gibt es in diesem Rahmen ein großes Dankeschön an alle Mitwirkenden und Helfer, ohne die das nicht möglich wäre. Ich fand es wirklich richtig klasse“, so das Fazit des KSB-Chefs Lutz Franke nach der Gala.