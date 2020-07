Wie genau der Start in die neue Tischtennis-Saison aussehen wird, ist noch nicht entscheiden.

Salzwedel l . Und auch noch nicht alle Vereine dürfen wieder trainieren, da zum Beispiel die Hallen in Verantwortung des Altmarkkreises Salzwedel noch nicht für den Vereinssport offen sind und auch die Bescheide für den Trainingsbetrieb nach den Ferien noch unter dem Vorbehalt der Öffnung der Sportstätten erteilt wurden.

Die Vorbereitungen seitens des KFV Altmark-West finden jedoch trotz aller Unklarheiten im üblichen Umfang statt. „Normalerweise hätten wir die neue Gruppeneinteilung für den Spielbetrieb im Kreis auf der wie immer für Juni vorgesehenen Mitgliederversammlung mitgeteilt. Da diese nicht stattfinden konnte, erhalten die Vereine in diesem Jahr diese Info nun anbei per Mail“, so Steffen Klask.

Mitteilungen per Mail erhalten

Es war seitens des KFV zwar eingeplant, zur Umsetzung der Corona-Härtefallregelungen auch Gruppenstärken von elf Teams zuzulassen. Dass es tatsächlich dazu kam, dass die 1. Kreisliga nun mit elf Mannschaften spielt, hat allerdings mal nichts mit Corona zu tun, sondern mit nicht wahrgenommenen Aufstiegsrechten und freiwilligem Rückzug aus der Kreisoberliga.

„Denkt bitte auch, soweit noch nicht geschehen, an die Fertigstellung der Mannschaftsmeldungen. Die Vereine, die sowohl Mannschaften in der Jugend 15 als auch in der Jugend 18 haben, möchte ich daran erinnern, dass auch alle Jugend 15-Spieler, die eventuell in der Jugend 18 zum Einsatz kommen sollen, dort in der Mannschaftsaufstellung enthalten sein müssen. Entweder in der Jugend 18 oder in der Jugend 15 muss ein solcher Spieler jedoch den Haken bei NES (Nachwuchs-Ergänzungsspieler) gesetzt bekommen, da der Spieler nur in einer der beiden Altersklassen zur Sollstärke beitragen darf“, informiert Steffen Klask weiter.

Kontaktdaten prüfen

Im Rahmen der Mannschaftsmeldung soll bitte ebenfalls die Korrektheit der Kontaktdaten bei den Mannschaftsverantwortlichen sowie die Vereinskontaktdaten geprüft werden, damit diese Informationen korrekt ins Handbuch einfließen können.

„Wir planen, die Mitgliederversammlung im Oktober nachzuholen. Dazu erhalten die Vereinsvorsitzenden dann rechtzeitig die Einladung, wofür ebenfalls die korrekte Hinterlegung der Vereinskontaktadresse wichtig ist“, so Klask.

Auf der Mitgliederversammlung konnten sonst auch noch die benötigte Spielberichtsblöcke in Empfang genommen werden. „Meldet euren Bedarf dazu bitte bis 31. Juli 2020 an Frank Schülmann oder mich, so dass wir euch diese dann im August im Rahmen der Verteilung der Handbücher und Nenngeldrechnungen zukommen lassen können“, richtet Klask die Bitte an die Vereine.

Zahl der Nachwuchsmannschaften stabil

Erfreulich ist auch die Anzahl der Nachwuchsmannschaften, die für die kommende Saison 2020/2021 gemeldet haben. Dabei gehen insgesamt 19 Teams in den Klassen Kreisliga Jungen (18 und 15) und Kreisklasse Jungen (15) an den Start. Die Kreisligen agieren dabei gleich mit jeweils sieben Mannschaften.

Chemie Mieste zieht zurück

Auch der Landesverband hat bereits die Staffeleinteilungen vorgenommen. Dabei sucht man die bisherigen Landesligisten SV Chemie Mieste (Männer) und TSV 1919 Kusey (Frauen) vergeblich in ihren Staffeln. Während der TSV 1919 keine eigene Frauenmannschaft mehr gemeldet hat, ziehen sich die Miester in die Bezirksliga zurück. Auch den SV Winterfeld sucht man im Bezirksmaßstab vergeblich.