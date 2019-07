Robert Gravert war vor vier Jahren am Boden, hatte starkes Übergewicht. Morgen startet er in Hamburg beim Ironman. Foto: Santana Gravert Photography

Robert Gravert startet zum ersten Mal beim Hamburger Ironman. Der Triathlet vom Hasselaner TC erfüllt sich damit einen Lebenstraum.

Stendal l Auf dem Weg zum Hamburger Ironman schien für den 32-jährigen Robert Gravert kein Hindernis zu groß. Dabei lag für den Stendaler vor vier Jahren eine Teilnahme in weiter Ferne, denn die größte Hürde, die Gravert überwinden musste, war er selbst. Denn der Vorzeigeathlet ging als übergewichtiger 100-Kilo-Mann an den Start.

Mit einem glücklichen und zugleich erschöpften Lächeln stellt sich Robert Gravert vor. „Ich kann zwar kaum laufen, aber die Mühen sind es wert. Bald ist es ja soweit“, strahlt der Triathlet über beide Wangen. Die harte Trainingsarbeit für den Ironman in Hamburg hat Spuren hinterlassen. Kinesio-Tape pflastert die Beine von der Ferse aufwärts. Der Rücken ist ebenfalls gepflastert. „Ich hatte zuletzt einige Probleme mit der Achillessehne. Es stand in den Sternen, ob ich überhaupt am Wochenende in Hamburg teilnehmen kann. Aber mithilfe der Physiotherapie habe ich es dann doch geschafft, wieder einigermaßen fit zu sein“, erklärt Gravert.

Hartes Training

Auf dem Weg zum Triathlon trainierte der Familienvater hart. Ein halbes Jahr Vorbereitung und bis zu drei jeweils zweistündige Trainingseinheiten am Tag absolvierte der Sportler. „Jetzt befinden wir uns auf der Zielgeraden, da darf natürlich nichts mehr schief gehen. Das wäre der Supergau, wenn jetzt etwas passieren würde. Am Tag desinfiziere ich mir 20 Mal die Hände, damit ich mir keine Grippe einfange. Das wirkt selbst für mich manchmal etwas paranoid“, scherzt Gravert.

Privat und beruflich zog sich der Stendaler mit Blick auf den Hamburger Ironman zurück, um sich die letzten sechs Wochen gezielt auf den Wettkampf vorbereiten zu können. „Ich habe glücklicherweise einen Beruf gefunden, in dem ich flexibler bin als vorher. Mein Arbeitgeber hat es mir ermöglicht, vor dem Wettkampf zu Hause zu trainieren. Danach werde ich wieder ganz geregelt den Arbeitsalltag angehen.“

Der Familie dankbar

„Gut, dass die Familie hinter mir steht und das mitmacht. Ich bin meiner Frau und auch dem Jungen sehr dankbar, dass sie mich unterstützen und im Privatleben für meinen Traum zurückstecken.“ Um den Fokus auf den Lebenstraum des Athleten zu richten, ließ er sich sogar ein Tattoo auf die Innenseite des rechten Oberarmes stechen. ,,Never loose the focus“ steht dort, damit das Ziel stets vor Augen geführt wird. „Auf dem Arm steht dieser Spruch, damit ich mich auch in schwierigen Phasen wieder daran erinnere, weshalb und wofür ich das alles eigentlich mache“, sagt der Triathlet.

Anreiz für den seit erst drei Jahren aktiven Ausdauersportler, den Wettkampf zu bestreiten, war ein Burnout im Jahr 2015. Infolgedessen und schwerer Depressionen begab sich Robert Gravert mit Überweisung in medizinisch stationäre Behandlung. „Ich war völlig am Ende. Ich trank nur noch Alkohol, rauchte viel und litt unter Minderwertigkeitsgefühlen. Ich weiß noch, wie schwer der Weg ins Krankenhaus für mich gewesen ist. Bei strömendem Regen und ohne Schirm ging ich völlig durchnässt dort hin. Das war eine völlige Selbstauflösung.“

Doch der gebürtige Stendaler erholte sich und kämpfte sich ins Leben zurück. „Zunächst fing ich damit an zu überlegen, warum ich so geworden bin und was ich eigentlich will. Ich wollte kein Verlierer mehr sein.“

Gravert findet gefallen am Sport

In diesem Moment fasste der Stendaler den mutigen Entschluss, es allen Freunden und Angehörigen zu zeigen. Gravert fing an, um den Wohnblock zu laufen. Erst ein bis zwei mal. Dann dreimal. Später steigerte er sich und fand Gefallen daran. „Ich befand mich im Tunnel, ich spürte, wie viel Freude mir die Bewegung gab. Trotz meiner 100 Kilogramm Gewicht. Ich strahlte über das ganze Gesicht. Ich dachte, ich könnte die Welt erobern. Das nennt man Runners High und genau so fühlte ich mich. Das Laufen wurde zur besten Droge meines Lebens.“

Zu Beginn aller sportlichen Aktivitäten fiel es Gravert jedoch schwer, kontinuierlich lange Strecken zu laufen. „Früher war selbst das Fahrradfahren über sieben Kilometer für mich schwer. Heute laufe ich die Distanz zur Erwärmung.“ Gravert verging die Lust auf alte Gewohnheiten. Deshalb hörte er auf, Nikotin und Alkohol zu konsumieren. „Ich wollte auf einmal gar nicht mehr Rauchen, sondern aß stattdessen jeden Tag Äpfel. Jeden Tag. Einen nach dem anderen. Ich habe nichts mehr für Zigaretten und Alkohol empfunden und mich eher gefragt, warum ich mir das angetan habe.“

Anhänger sind verblüfft

Den Nachbarn, die ihn zum Trinken einluden, sagte er fortan ab. ,,Das sprach sich natürlich herum. Die Leute wussten auf einmal, dass ich laufe und nicht mehr saufe.“ Ab diesem Zeitpunkt war Graverts altes Leben schlagartig vorbei. Er verkündete seinem Opa mit Überzeugung: „Ich will Strecken laufen. Ich werde Marathonläufer.“ Zunächst wurde der ehrgeizige Bankangestellte dafür belächelt. Als der Termin des ersten Marathon in der Kurzstrecke näher rückte und Gravert seinen ersten Wettkampf lief, staunte sein ganzes Umfeld. Mit guter Auftaktleistung brachte der Neuling sich ins Ziel und verblüffte seine Anhänger. Nach dem Event wusste der Newcomer, er wolle den nächsten Wettkampf bestreiten. Diesmal über längere Distanzen als 1,5 Kilometer. Das Problem: Gravert hatte nicht die Trainingsbedingungen und den Rückhalt im Privatleben.

Die faszinierende Erfahrung eines Ausdauersports wie dem Marathon teilte das einstige Schwergewicht nicht mit jedem. Seine Beziehung mit der Ex-Freundin verlief sich im wahrsten Sinne des Wortes. ,,Wenn ich laufen ging, blieb sie zu Hause und wenn ich zu Hause regenerierte, ging sie zu Bekannten. Jeder machte sein eigenes Ding. Ich war am Ende in meiner Beziehung unglücklich. Ich konnte meine Interessen mit meiner Frau nicht teilen und stieß nicht auf Gegenliebe. Wir trennten uns und gingen unserer Wege.“ Nach der gescheiterten Beziehung und dem privaten Neustart drehte Graverts Leben sich endgültig um 180 Grad.

25 Kilogramm abgenommen

Mit Ernährungs- und Trainingsplänen arbeitete er sich zum Idealgewicht. Satte 25 Kilogramm nahm der ehrgeizige Sportler innerhalb von sechs Monaten ab. „Wenn man sich die Bilder von damals ansieht, kann man es kaum glauben. Ich hatte nicht nur ein Doppelkinn, sondern ein doppeltes Doppelkinn. Meine Hosengröße gab es im Geschäft teilweise gar nicht. Das waren die letzten Größen in den Läden. Daran mag ich heute gar nicht mehr denken“, blickt der Sportler zurück.

Im Privatleben hat sich bei Gravert mittlerweile ebenfalls einiges geändert. Das Dasein als Alleinstehender muss er nicht mehr führen. „Ich habe mich beim HTC in Hassel angemeldet, um mit anderen Athleten zu trainieren und besser vorbereitet in Wettkämpfe zu gehen. Da habe ich irgendwann eine wundervolle Frau kennengelernt.

Freundin steht hinter ihm

Sie ist ebenfalls beim Triathlon aktiv und betreut sogar Jugendmannschaften. Ich bin unheimlich dankbar, dass ich sie und ihren Sohn in mein Leben schließen konnte.“ Freundin Annika steht bedingungslos hinter ihm und unterstützt so gut sie kann, weiß sie doch selbst, wie wichtig es im Triathlon ist, sich vorzubereiten. „Sie war die Erste, die von meiner Idee, mich in Hamburg anzumelden, begeistert war. Ich solle mir diesen Lebenstraum unbedingt erfüllen. Dennoch zögerten wir die Entscheidung noch etwas hinaus, da ich auch zu Hause gebraucht werde, weil ich im November Vater werde.“

Beim Hasselaner Triathlon Club ist der Stendaler nun angekommen. Auch wenn er sich beim Triathlon nicht mehr nur in seiner Lieblingsdisziplin, dem Laufen, messen kann. „Das Laufen ist meine Passion.Schwimmen dagegen ist meine schwächste Disziplin. Im ersten Jahr beim HTC musste ich das Kraulen noch fleißig üben. Beim ersten Anlauf habe ich nach nicht einmal 25 Metern Wasser geschluckt. Da war ich nicht wettkampftauglich.“

Sicherheit bei den Abläufen

Mit zunehmenden Trainingseinheiten im Wasser gewann Gravert an Sicherheit in den Abläufen. Diese brauchte er beim harten Kampf im Wasser: „Es kam schon vor, dass jemand meine Brille vom Gesicht schlug und ich unter Wasser tauchen musste, um sie wieder zu finden. Da wird mit harten Bandagen gekämpft.“

Das Schwimmen trainierte Gravert für den anstehenden Ironman in Hamburg intensiv. Bei sommerlichen Temperaturen schwamm der 32-Jährige am Wischer See. Dort musste er zu Beginn seiner sportlichen Laufbahn die Ängste vor natürlichen Gegebenheiten im Wasser überwinden: „Das war gar nicht so einfach. Auf einmal schwimmt ein dicker Wels unter dir. Diese Fische können einen schon mit ihrer Größe verängstigen. Dazu kommen noch Algen und andere Wasserbewohner. Da ist einem schon mulmig.“ Mittlerweile schwimmt Gravert sogar mit den Bibern. „Die haben tatsächlich Zähne und können auch mal beißen. Aber da muss man durch und sich überwinden.“

Sturz mit dem Fahrrad

Das Training für das Radfahren ist nicht minder mit Gefahren verbunden. Stürze musste Gravert glücklicherweise nur im Wettbewerb verkraften.: „Beim Training habe ich in der Regel 40 Kilometer pro Stunde drauf. Wenn man dann mit drängelnden Autos hinter einem konfrontiert wird, kann das lebensgefährlich sein. Als Radfahrer wird man da leider wie Luft behandelt. Das ist auch ein Grund, weshalb ich gern zu Hause auf den Rollen- oder Hometrainer gehe. Da bin ich sicher und weiß, dass ich nicht stürzen kann. “

Robert Graverts körperliche Fitness für den am Sonntag stattfindenden Triathlon ist groß. Doch wie sieht es mit dem Nervenkostüm des Debütanten in Hamburg aus, der zum ersten Mal in seiner noch jungen Triathlon-Laufbahn vor rund 3700 Zuschauern und 273 Teilnehmern der Altersklasse 30-34 Jahre in den Wettkampf steigt? „Das ist natürlich eine gigantische Veranstaltung. Den Druck spüre ich. Die Nervosität steigt täglich. Man merkt im Bett, dass man unruhiger schläft und die Sachen vor dem Start schon im Kopf durchgeht. Man würde am liebsten sofort starten mit dem Wettkampf“, gesteht Gravert. „Um die Gedanken herunterzufahren, nehme ich mir nach den Trainingseinheiten Zeit für autogenes Training. Die Belastung war wirklich hoch“, erklärt der Triathlet.

„Nach dem Triathlon am Sonntag brauche ich erst einmal Zeit zum Verschnaufen. Da werde ich keine Langstrecken mehr laufen“, erklärt Gravert und fügt hinzu: „Meine Frau war dieses Jahr für mich da und hielt mir zu Hause den Rücken frei. Daher werde ich nächstes Jahr kürzer treten, damit sie die gleiche Zeit bekommt, um sich auf ihre Wettkampfziele vorzubereiten.“

Unter zwei Stunden ins Ziel kommen

Doch zu lange ausruhen will sich Gravert nicht. Zwei große Ziele treiben den Sportler an. „Meine Frau und ich haben schon durchgesponnen, was passiert, wenn ich den Wettkampf in Hamburg in meiner Altersgruppe unter den besten drei Athleten abschließe. Dann würde ich mich für den Ironman auf Hawaii qualifizieren. Das wäre der absolute Wahnsinn. Aber ich bin vergangenes Jahr beim Altmark-Triathlon auf 43,5 Kilometer, zwei Stunden und 36 Minuten eingelaufen, um als Zehnter ins Ziel zu kommen. Damit es in Hamburg reicht, um vorn dabei zu sein, muss alles zusammenkommen. Ich setze mir nur die Zeit als Ziel. Mit unter zwei Stunden abzuschließen, ist schwer genug“, so Gravert.

Eine andere Aufgabe, die Gravert reizt, wäre eine Trainer- oder Betreuertätigkeit. „Ich könnte mir vorstellen, als Trainer mit Menschen zu arbeiten, um sie von der Straße zu holen. Damit meine ich alle. Kinder, Jugendliche aber auch Erwachsene, die keine Perspektive mehr sehen oder sich ausgeschlossen fühlen. Das wäre eine gemeinnützige Sache, die ich mir durchaus vorstellen kann. Das ist allerdings noch Zukunftsmusik. Jetzt bin ich mit den Gedanken ganz bei meiner Familie und mir.“

In Hamburg wird mit dem Zieleinlauf des Stendalers ein Traum in Erfüllung gehen. Ein Gewinner ist er bereits jetzt schon.