Es trifft der Fußball-Verbandsligist Union Schönebeck auf den Aufsteiger SV Kelbra.

Schönebeck l Coach Andreas Sommermeyer ist optimistisch, auch weil die Neuzugänge das Tabellenschlusslicht qualitativ unterstützen. Vor allem aber der erste Auftritt nach der Wintervorbereitung machte dem Coach Mut. Auch wenn die Partie gegen Halle-Ammendorf mit 1:3 verloren ging, „haben wir gesehen, dass wir nicht chancenlos sind“. Einerseits liegt das an der Vorbereitung, in der Union das Tempo verschärfte, auch wenn die Testspiele nicht immer die gewünschten Ergebnisse brachten. Andererseits liegt das aber auch den Neuzugängen. Daher hat der Coach die Hoffnung, dass auf dem heimischen Geläuf gegen den Aufsteiger aus Kelbra am Sonnabend etwas drin ist.

Lob für die Neuzugänge

Bereits in der Vorbereitung zeigten Jonas Fischer, Fiete Walter (beide vom Burger BC) und Dmitrijs Poliscuks (von Askania Bernburg) gute Leistungen und fügten sich schnell in die Mannschaft ein. Vor allem Fischer füllt das Loch in der Abwehr gut aus. Gegen Halle-Ammendorf agierte er in der Viererkette. Ein Einsatz dort gegen Kelbra ist wahrscheinlich. „Er ist sehr zweikampfstark und bringt viel Tempo mit. Er zerstört aber nicht nur, sondern hat auch einen super Spielaufbau“, lobt ihn Coach Andreas Sommermeyer.

Auch Walter verstärkt die Abwehr, die bisher noch größte Baustelle der Unioner. „Als Innenverteidiger hat er seine Sache sehr gut gemacht“, so der Übungsleiter. „Er besitzt ein gutes Stellungsspiel und ein gutes Aufbauspiel.“

Ein Spieler, der die Offensive beleben soll, ist Poliscuks. Der Lette überzeugte bereits in der Vorbereitung mit Toren. „Er ist ein super Kicker mit gutem Tempodribbling“, attestiert Sommermeyer seine Leistung. Doch mit der neuen Rolle muss sich der Neuzugang erst einmal abfinden. Denn anders als bei seinem Ex-Club bekleidet Poliscuks bei Union die Rolle als Sechser. Er zeigt dort aber bereits gute Ansätze, „bindet sich viel in den Spielaufbau mit ein und holt sich die Bälle im Mittelfeld ab“, meint Sommermeyer.

Doch nicht nur die eigenen Spieler wurden vom Übungsleiter genau unter die Lupe genommen, sondern auch der Gegner. „Man kann Kelbra nicht als richtigen Aufsteiger betrachten. Sie haben bereits im Sommer gute Transfer getätigt. Es wird erneut ein ganz schweres Spiel für uns werden.“

Probleme sieht der Coach aber bei den Absagen für die Partie. Neben Mathias Rhode, der seine fünfte Gelbe Karte absitzen muss, fehlt auch Philipp Glage. Zudem stehen Fragezeichen hinter den Namen von Fritz Weidemeier (krank), Christian Wagner (Knieverletzung) und David Kühn (privat). Der Coach kündigte einen Formationswechsel an, ohne weiter ins Detail zu gehen. „Wir haben einen kleinen Vorteil, da wir zuhause spielen und keine lange Anfahrt haben. Dass wir dringend Punkte brauchen, ist klar.“