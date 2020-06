Von 1961 bis 2004 kickten die Fußballer aus Breitenhagen auf der „alten“ Sportanlage. Vom damaligen Platz ist heute nichts mehr zu sehen.

Breitenhagen (vel/kag) l Christa Rehneke, Wally Langanke, Marianne Trübe, Hans Rehneke, Werner Stolpe und Erhard Stolpe hatten im Jahre 1961 eine großartige Idee. In Breitenhagen sollte der Fußball rollen. Aber nicht aus Spaß an der Freude, sondern im Wettkampfbetrieb. Daher musste eine Fläche gefunden, um Punktspiele austragen zu können. Von 1961 bis 2004 war der „alte“ Sportplatz die Heimstätte der damaligen BSG Traktor Breitenhagen. Auch ein Vereinsheim wurde gebaut. Doch die Wiege der BSG steht heute nicht mehr. Nichts erinnert mehr an die Gründung durch die oben genannten Personen. Heute ist auf dem ehemaligen Platz nur noch eine Wiese. Im Jahr 2004 zog der gesamte Verein um und nutzt seitdem die Sportanlage am Orteingang.

Im Winter kein Wasser

In Eigenregie und mit der Unterstützung der damaligen LPG wurde der Sportplatz und ein Sportlerheim mit Anfangs drei Umkleidekabinen errichtet. Große Mengen an Schlacke aus dem Niederschachtofenwerk bildeten das Fundament des Gebäudes. Dazu kam noch ein kleiner Waschraum mit einer Handpumpe, was bedeutete, dass es im Winter überhaupt kein Wasser gab. Eine Männermannschaft und parallel dazu eine Nachwuchsabteilung unter der Leitung von Konrad Trapp nahmen den Spielbetrieb auf. Doch erste Probleme machten sich schnell breit. Die Lage zum Wasser war sehr nah, Hochwasser hätte nicht kommen dürfen. Daher machten sich die Verantwortlichen in Breitenhagen auf die Suche nach einer sicheren Bleibe, kamen aber nicht zum Erfolg.

Nach der politischen Wende wurden dann Duschen installiert und es gab einen überdachten Anbau, der später dann zu einem Partyraum komplettiert wurde. Wahre Volksfeste wurden in der warmen Jahreszeit abgehalten. Zusehen ist davon nichts mehr.