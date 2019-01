In Schönebeck beendeten die G-Junioren die Hallensaison 2018/19.

Staßfurt/Schönebeck l Mit den G-Junioren begann im November 2018 in Bernburg der Hallenspielbetrieb des KFV Fußball im Salzlandkreis und diese Altersklasse beendete die Hallensaison am vergangenen Wochenende in Schönebeck auch. Zum Abschlussturnier spielten zehn Mannschaften in zwei Staffeln im Modus „Jeder gegen Jeden“. So gab es in gut zwei Stunden 20 Spiele vor über 100 Zuschauern in Schönebeck zu sehen. Es war zu spüren, dass zahlreiche Akteure erst in der Startphase ihres Fußballerlebens stecken, sie waren jedoch mit großer Begeisterung dabei. Erfreulich war am Ende, dass kein Team punktlos blieb. Da der Veranstalter nach den Leistungen des Auftaktturniers die Staffeln einteilte, gab es auch keine deutlichen Endstände. So blieb das Erlebnis Fußball auch erhalten.

In Staffel zwei fallen 23 Tore

In der Staffel eins spielten: Union Schönebeck, Einheit Bernburg, Schwarz-Gelb Bernburg, SG Börde-Hakel und die TSG Calbe. In zehn Spielen sahen die Fans und Eltern 13 Tore.

23 Tore fielen in Staffel zwei, in der die SG Schneidlingen/Cochstedt, der SV 09 Staßfurt, der SSV Blau-Weiß Barby, Eintracht Peißen und Rot-Weiß Alsleben spielten.

Bilder Strahlende Gesichter gab es bei der Siegerehrung. Die Mannschaft der TSG Calbe um Kapitänin Leni Dobertin (v.) bekam das Edelmetall von Helmut Lampe, dem...



Jeder hat bei Union Schönebeck seinen eigenen Ball. Im Spiel musste es aber auch mit einem funktionieren.



Beim Kampf um den Ball sind alle gefragt. Hier versuchen es zwei Calbenser (r.) gegen gleich drei Schönebecker.



Um jeden Ball wurde verbissen gekämpft.



Eine hohe Konzentration auch schon weit vor dem Turnier gefordert. Calbes Torwart ist in dieser Szene augenscheinlich schon total fokussiert.



Auch wenn es am Ende keine öffentliche Spielwertung, gemäß der DFB-Vorgaben, gab, ging kein Kind mit leeren Händen vom Spielfeld. Jede Spielerin und jeder Spieler erhielt eine Medaille.

Am 30./31. März starten die jüngsten Akteure dann wieder in den Feldspielbetrieb mit einem erfreulichen Zuwachs an Mannschaften. Denn eigentlich gibt es im Laufe des Spieljahres meist Rückzüge, doch dies ist in dieser Altersklasse umgekehrt. Gleich fünf Teams wurden neu angemeldet, so stehen nun 15 Mannschaften im aktuellen Spielbetrieb. Hier ist in vielen Vereinen viel Bewegung in die Nachwuchsarbeit gekommen.