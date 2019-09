Bevor die „Großen“ an den Start gingen, testeten die Bambinis die Strecke in Schönebeck. Der Andrang war dabei groß. Foto: Falko Haltenhof

Marijus Butrimavicius aus Litauen schnappte sich beim Schönebecker Drei-Brücken-Lauf den ersten Platz über die Langdistanz.

Schönebeck (sbö/kag) l Sie waren die Stars des 7. Schönebecker Drei-Brücken-Laufs. Mit Morten Behrens und Philipp Harant begrüßten die Veranstalter zwei Profis des 1. FC Magdeburg, die als Losfeen in einem der Zelte saßen. Der Erlös fließt an das Projekt „Laufen für krebskranke Kinder“.

458 Läufer gehen an den Start

Spätestens nach den gehörigen Trommelschlägen vom Karate-Club „Hatsuun Jindo“ waren dann aber alle Läufer hellwach. Kurz nach dem Startschuss durch Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch beanspruchten 458 Läufer die Elbauenbrücke für sich. Der schnelle Kurs führte auf der Deichstraße am Schönebecker Ortsteil Grünewalde vorbei, bis die alte, nur halb so lange Elbbrücke „Ernst Thälmann“ erreicht war. Auf ihr rollte der laufende Verkehr an den Läufern vorbei. Es wurde gehupt und manche Wink-Geste wechselte die Seite. Nach dem Salzblumenplatz war auch bald die dritte Brücke über den Salinenkanal passiert und es folgte der Zieleinlauf für die Kurzstrecke. Bevor die Elbauenbrücke für den Verkehr wieder freigegeben wurde, absolvierten die Männer eine weitere Runde, so dass am Ende ganze 13,36 Kilometer zusammen kamen.

Schnellster Läufer auf der Langstrecke war Marijus Butrimavicius aus Litauen (47:32 Minuten), schnellste Läuferin Carolin Kurowsky (58:34 Minuten). Nach 24:20 Minuten finishte Minh Le über die Kurzdistanz. Kirsten Geist war die schnellste Frau (29:44 Minuten).