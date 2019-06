Peer Fitzner und Steffen Pasemann von Union Schönebeck nahmen in Berlin am Wurffünfkampf teil.

Berlin/Schönebeck l Bereits am Pfingstmontag starteten die Hammerwerfer von Union 1861 Schönebeck, Peer Fitzner (Altersklasse M 55) und Steffen Pasemann (Männer), zu einem Wurfwettkampf der besonderen Art nach Berlin. Die Weiten vom Hammer-, Diskus-, Gewicht- und Speerwerfen sowie dem Kugelstoßen ergaben, in Punkte umgerechnet, am Ende ein Gesamtergebnis im Wurffünfkampf.

Für Pasemann war mehr möglich

Für Steffen Pasemann diente dieser Wettkampf zur Vorbereitung auf die deutschen Polizeimeisterschaften und Peer Fitzner wollte unbedingt die 3000-Punkte-Marke knacken. Sein Endergebnis von 2.940 Punkten bedeutete zwar eine neue Bestleistung für ihn, trotzdem war er nicht zufrieden. Im Kugelstoßen, Diskus- und Speerwerfen blieb er unter seinen Bestleistungen, was am Ende die fehlenden Punkte ausmachten.

Pasemann hingegen war sehr zufrieden. Gleich in der ersten Disziplin, dem Hammerwerfen, erreichte er mit 40,88 Meter eine neue persönliche Bestleistung. Auch die anderen Ergebnisse (bis auf den Diskus mit 27,50 Meter) lieferten genügend Punkte für das Gesamtergebnis von 2.436 Punkten. Beide Athleten von Union werden sich nun in den kommenden Wochen nach weiteren derartigen Wettkämpfen, auch über die Landesgrenzen Sachsen-Anhalts hinaus, umsehen.

Ergebnisse

Peer Fitzner: Hammer 35,60 m; Kugel 9,06 m; Diskus 31,20 m; Speer 31,09m; Gewicht 13,09m

Steffen Pasemann: Hammer 40,88m; Kugel 9,90m; Diskus 27,50m; Speer 37,50m; Gewicht 12,76m