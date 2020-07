Ob David Wrobel vom SC Magdeburg beim Nationalen Wurfmeeting in Schönebeck wieder so jubeln kann wie nach dem Solecup 2019, bleibt abzuwarten. Das Teilnehmerfeld ist gut besetzt. Archivfoto: Holger Sieglitz

Die Leichtathletik-Elite gibt sich beim Nationalen Werfermeeting in Schönebeck die Klinke in die Hand.

Schönebeck l Für Hans Weber, den Vorsitzenden des Fördervereins von Union 1861 Schönebeck, war die Absage des Solecups ein Schlag ins Gesicht. Bis zur letzten Minute hatte Weber gehofft, den Wettkampf doch durchführen zu können. Aber alle Hoffnungen brachten nichts. Das neuartige Coronavirus grätschte ohne Erbarmen dazwischen. Aufhalten lassen wollte sich Weber sowie die gesamte Leichtathletikabteilung der Elbestädter sich davon nicht. Den Kaderathleten des DLV-Wurfteams sollte in Schönebeck dennoch eine Wettkampfmöglichkeit angeboten werden und Weber hielt Wort. Am heutigen Freitag ab 17 Uhr werden Männer und Frauen im Stadion in der Magdeburger Straße in den Disziplinen Kugel und Diskus im sportlichen Wettkampf gegeneinander antreten. Mit der 7. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt ist dies erlaubt und das nationale Werfermeeting kann über die Bühne gehen. „Zuschauer sind gerne gesehen und der Eintritt ist kostenlos“, so Weber. Dennoch müssen sich alle Besucher in eine Liste eintragen.

Namhaftes Teilnehmerfeld

Nach Abstimmung im Team der DLV-Wurftrainer, konnte nach der Klärung im Verein Union Schönebeck und der Abstimmung des dafür erforderlichen Hygienekonzept nun alles unter Dach und Fach gebracht werden. Die Teilnehmer wurden kontaktiert und die nötigen Voraussetzungen geschaffen. Die Größenordnung des Solecups kann natürlich nicht erreicht werden, dennoch haben die Verantwortlichen ein namhaftes Teilnehmerfeld auf die Beine stellen können. David Storl, Welt- und Europameister im Kugelstoßen, hatte bereits frühzeitig seine Teilnahme angekündigt. Zwei weitere Konkurrenten hat Storl. Bei den Frauen sieht es identisch aus. Drei Athletinnen werden um den ersten Platz kämpfen. Beide Wettkämpfe werden um 18 Uhr beginnen. Mit dabei ist unter anderem Lokalmatadorin Jule Steuer vom SC Magdeburg.

Etwas mehr Teilnehmer werden im Diskuswerfen an den Start gehen. Mit diesem Wettkampf wird die Veranstaltung um 17 Uhr beginnen. Mit dabei ist auch ein Altbekannter, der nach zwei Jahren immer noch in den Köpfen der Zuschauer des Solecups 2018 geblieben ist. Die geworfenen 65,98 Meter waren schon beeindruckend, doch der anschließende Jubellauf des SC Magdeburg-Athleten David Wrobel überragte. Ebenfalls von vorherigen Solecups sind unter anderem Torben Brandt (SCC Berlin) und Clemens Prüfer (SC Potsdam) bekannt. Auch sie zeigten bereits ihr Können in der Elbestadt. Zudem haben es die Organisatoren geschafft, einen internationalen Athleten an Land zu ziehen. Lawrence Okove aus Großbritannien wird in der Elbestadt an den Start gehen.

Bilder Claudine Vita (SC Neubrandenburg) ist ein bekanntes Gesicht. Mit der Anlage ist die Diskuswerferin vertraut. Foto: Kevin Sager



Doch nicht nur die Männer dürfen sportlich aktiv sein, sondern auch die Diskus-Frauen. Die Deutsche Meisterin von 2019, Kristin Pudenz vom SC Potsdam, muss sich gegen Konkurrentinnen wie Claudine Vita (SC Neubrandenburg) oder auch Julia Harting (SCC Berlin), die Frau von Olympiasieger Robert Harting, durchsetzen. Der Wettkampf wird um 18.45 Uhr beginnen. Die Zuschauer können sich auf packende Wettkämpfe freuen.