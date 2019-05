Janine Herfen zeigte nicht nur im Einzel eine ansprechende Leistung, sondern gewann auch die Doppelpartie souverän in zwei Sätzen. Foto: Dennis Uhlemann

Zwei Teams aus dem Erwachsenenbereich von Union Schönebeck waren gefordert. Das Spiel der Herren 30 fiel aus.

Schönebeck l Die Damen 30 aus der Landesliga und die Herren 60 (Landesoberliga) von Union Schönebeck zeigten sich gut aufgelegt und fuhren Siege ein. Die Herren 60 übernehmen durch den Erfolg die Tabellenführung. Die Damen 30 stehen derzeit auf dem zweiten Rang.

Damen 30, Landesliga

Union Schönebeck -

Wacker Westeregeln 6:0

In Einzeln dominant

Gegen die „Neuen“ in der Staffel mussten die Damen von Union Schönebeck ran. Die Damen aus Westeregeln kamen hochmotiviert auf die Anlage im Kurpark . Alle Unionerinnen gewannen klar in zwei Sätzen, lediglich Julia Reichenbach ging erneut über drei Sätze, denen sie doch am Ende klar gewann und ihrer Favoritenrolle gerecht wurde. Simona Horrmann ließ Cornelia Rohde keine Chance (6:1, 6:1). Sowohl Ina Metzke (6:4, 6:1) als auch Janine Herfen (6:3, 6:2) dominierten ihre Gegnerinnen nach Belieben.

So war der Sieg schon nach den Einzelbegegnungen besiegelt und die Doppel galten als i-Tüpfelchen für die Unionerinnen. Doppel eins Reichenbach/Herfen gewann ungefährdet mit 6:1 und 6:4. Das Doppel Metzke/Horrmann drehte im ersten Satz einen 1:5-Rückstand mit Kampfeswille grandios in ein 7:5. Der zweite Satz war ausgeglichener, am Ende siegten verdient die Schönebecker mit 7:5 und 7:5. Ein Doppel, welches durch enorme Stärke und Willen mit einem Punkt belohnt wurde.

Herren 60, Landesoberliga

Union Schönebeck -

1. Hettstedter TC 4:2

Die Herren 60 von Union spielten am vergangenen Sonnabend gegen den 1. Hettstedter TC. Während Thomas Fränkel (6:3, 6:1), Axel Peukert (1:6, 6:2, 6:3) sowie Rainer Peukert (6:2, 6:4) ihre Einzel gewannen, musste sich Horst Wesemann knapp in drei Sätzen (6:2, 1:6, 2:6) seinem Gegenüber Michael Flügel geschlagen geben.

Doppelspiele mit hoher Spannung

Die Entscheidung in den Doppelspielen wurde eine spannende Angelegenheit. Das erste Doppel mit Horst Wesemann und Wolfgang Metzke verlor nach anfänglicher Überlegenheit jedoch den Faden und unterlag in drei Sätzen (6:1, 4:6, 0:6) gegen Werner Flügel/Anatoli Anatzki. Nachdem das zweite Doppel Thomas Fränkel/Hartmut Pöhlert den ersten Satz knapp für sich entscheiden konnte, gaben sie den zweiten ebenso knapp ab. Den dritten Satz gewann Union in einem ausgeglichenem Spiel mit Glück und Können gegen Michael Flügel/Rainer Engelhardt (7:5, 5:7, 6:4). Dadurch gewann Union letztendlich verdient mit 4:2.

Nach zwei Unentschieden und zwei Siegen sind die Herren 60 momentan Tabellenführer. Am 15. Juni geht es für die Elbestädter dann weiter. Um 14 Uhr treffen die Herren auf der heimischen Anlage auf den Blankenburger TC.