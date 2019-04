Der SV 09 Staßfurt hat nach der 0:4-Pleite gegen Bernburg eine passende Antwort gegeben und Niegripp 2:0 geschlagen.

Niegripp/Staßfurt l So unzufrieden Jens Liensdorf über das 0:4 gegen Bernburg in der Vorwoche war, so glücklich zeigte er sich über die Reaktion seiner Mannschaft, die am Wochenende im Landesliga-Auswärtsspiel bei der SG Blau-Weiß Niegripp einen 2:0 (1:0)-Erfolg einfuhr. „Das war ein hochverdienter Sieg. Niegripp wollte von Anfang an unsere Unsicherheit ausnutzen. Doch das haben wir nicht zugelassen und reif und intelligent gespielt. Wir haben das Tempo genau dann angezogen, wenn es nötig war.“

Der Schlüssel zum Erfolg war nach zwölf Gegentoren in den fünf Spielen zuvor die Defensive. „Wir standen hinten sehr stabil“, freute sich der Staßfurter Coach. Dieser ließ seine Schützlinge anders agieren. Die 09er standen nicht mehr so hoch, sondern eher tief und konzentrierten sich auf das Konterspiel.

Schon mit dem ersten Angriff lag der Ball dann auch in den Maschen. Chris Horstmann flankte in der zweiten Minute von rechts, Matthias Härtl netzte vom Elfmeterpunkt aus ein. „Das war eine super Sache und hat uns ein bisschen Sicherheit gebracht“, so Liensdorf. Auch in der Folge ging sein Plan, auf schnelle Konter zu setzen, voll auf. Zumindest fast. Denn was den Staßfurtern an diesem Tag fehlte, war ganz klar die Coolness vor dem Tor. Allein Härtl hätte im ersten Durchgang noch drei Mal erhöhen können, scheiterte aber. „Der Rasen war ein bisschen holprig, damit sind wir nicht so klar gekommen“, so der Coach.

Chancen

Aber auch über ein 1:1 zur Pause hätte sich der SV 09 nicht beschweren dürfen, hatten doch auch die Blau-Weißen über Standards und lange Bälle ein paar Chancen. Einmal rettete Horstmann auf der Linie, einmal parierte Keeper Tobias Witte stark.

Im zweiten Durchgang wurde die Partie dann aber einseitiger. Die Staßfurter, die sich mit dem Sieg auch die Tabellenführung vom SSV Gardelegen zurückeroberten, der im Paralellspiel nur 0:0 gegen Bismark spielte, hatten eine ganze Reihe an Möglichkeiten. „Wir sind – ohne zu übertreiben – bestimmt sieben Mal alleine auf das Tor zugelaufen. Und haben diese tausendprozentigen Chancen kläglich liegen lassen“, ärgerte sich Liensdorf. Egal, ob es Matthias Lieder, Benjamin Kollmann, Lukas Möller oder eben Härtl waren, es hat nicht sein sollen für die 09er. Deutlich besser als seine Kollegen machte es dann aber Marc Burdack, der einen Konter in der 62. Minute über die halblinke Seite gekonnt vollendete. „Das war eine Erlösung“, sagte der Coach.

Die Unruhen im Verein hat der SV 09 zwar noch nicht überwunden, doch zumindest sportlich die richtige Antwort gegeben. Die Wiedergutmachung vor eigener Kulisse soll dann am Sonnabend gegen den MSV Börde folgen.

SV 09 Staßfurt: Witte - Härtge, Oehme, Moye, Horstmann, Lieder, Burdack, Abresche, Möller, Härtl, Kollmann

Tore: 0:1 Härtl (2.), 0:2 Burdack (62.), SR: Peters (Osterwohle), ZS: 91