Durch die 28:33-Niederlage gegen den HV Wernigerode haben die Verbandsliga-Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt II Platz eins verloren.

Staßfurt l Nach der ersten Heimniederlage in der laufenden Saison haben die Verbandsliga-Handballer des HV Rot-Weiss Staßfurt II ihren Spitzenplatz in der Süd-Staffel verloren. In einer über weite Strecken ausgeglichenen Partie, verhinderten einfache Ballverluste und die schlechte Chancenverwertung in der Schlussphase ein besseres Ergebnis. Die Gäste des HV Wernigerode setzten sich am Ende mit 33:28 (16:17) durch.

Gelungener Auftakt

Den besseren Start in der Salzland-Sporthalle erwischten die Gastgeber, die nach zwei schnellen Toren in der zweiten Minute mit 2:0 in Führung lagen. Doch die Gäste kamen zurück und drehten die Partie binnen vier Minuten (3:5, 6.). Es entwickelte sich in der Folge ein Spiel mit offenem Visier auf beiden Seiten, in dem die Zuschauer zahlreiche Tore zu sehen bekamen. Absetzen konnte sich jedoch keines der beiden Teams. Das kurzzeitige 14:12 (23.) für die Heimmannschaft verkürzten die Harzer bis zur Pause wieder auf einen Treffer.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich zunächst nichts am Spielverlauf. Es war weiterhin ein offener Schlagabtausch, mit zahlreichen Tormöglichkeiten für die Akteure auf der Platte. Mit Beginn der Schlussviertelstunde kam es jedoch zum Bruch im Spiel der Gastgeber, die fortan nur noch selten zu Torerfolgen kamen. Finn Reuter, Winterneuzugang bei den Wernigerödern, hatte daran großen Anteil. Als dritten Torhüter wechselten die Gäste ihn ein und er konnte sich in den letzten Minuten immer wieder auszeichnen und Tore verhindern. Zudem verloren die Gastgeber in der eigenen Vorwärtsbewegung immer wieder zu leichtfertig den Ball, was der HVW zu Konterchancen nutzte.

Beim Stand von 24:29 zehn Minuten vor dem Ende war klar, dass die Bodestädter einen Kraftakt brauchen würden, um noch einmal die Wende zu schaffen. In der aktuellen Situation – personell geschwächt und ohne die Möglichkeit, intensiv zu trainieren – war dies eine schwierige Aufgabe. Doch die Gastgeber versuchten alles und wollten mit offensiver Deckung zum Erfolg kommen. Die Anstrengungen der letzten Wochen forderten jedoch ihren Tribut. „Man merkt den Spielern an, dass sie zuletzt oftmals 60 Minuten durchspielen musste“, hatte Staßfurts Trainer Mario Kutzer bereits vor der Partie angemerkt. Daran konnte auch die Unterstützung aus der spielfreien ersten Mannschaft nichts ändern.

Damit verlor der HV Rot-Weiss Staßfurt II (26:8 Punkte) nicht nur das zweite Spiel in Folge, sondern auch die Tabellenführung an den HC Burgenland II (27:7). In 14 Tagen kommt es zum direkten Duell beider Teams in der Sporthalle Prittitz.

Staßfurt: Sieland, Tuchen – Becker, Steffen (4), Richter (5/3), Langewald (1), Rach (4), Fanselow (3), Rösler, Zimnick (4), Panzer (1), Spadt (5), Engelhardt (2)

Siebenmeter: Staßfurt 6/3 – HVW 6/6

Zeitstrafen: Staßfurt 5 – HVW 7