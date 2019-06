Bei der Landesmeisterschaft krönte sich Michelle Otto aus Egeln zur Landesmeisterin im 60-Meter-Hürdensprint.

Haldensleben l Bei der Leichtathletik Landesmeisterschaft der Jugend U 20 bis U 14 in Haldensleben krönte sich Michelle Otto aus Egeln, die für den SC Magdeburg an den Start geht, zur Landesmeisterin im 60-Meter-Hürdensprint. Im Haldenslebener Waldstadion fanden die Landesmeisterschaften der weiblichen und männlichen Jugend U 20 und U 18 sowie der Altersklassen (AK) zwölf bis 15 statt. 467 Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren aus 37 Vereinen Sachsen-Anhalts gemeldet. Die Rahmen-, sowie Wetterbedingungen hätten an diesem Wochenende nicht besser sein können. Folglich ließen die sportlichen Leistungen und Erfolge nicht lange auf sich warten, welche vom Publikum mit reichlich Applaus honoriert wurden. Mit dabei war unter anderem Michelle Otto aus Egeln, die für ihren Verein, den Sportclub Magdeburg, an den Start ging. In der (AK) W 13 holte Michelle den Landesmeistertitel im 60-Meter-Hürdensprint.

Hohe Teilnehmerzahlen

Aufgrund der hohen Teilnehmerzahlen wurden die Wettkämpfe an zwei Tagen ausgetragen. Am Sonnabend trat Michelle im 75-Meter-Sprint an. Als Siegerin ihres Vorlaufes mit 9,94 Sekunden konnte sie sich für den Endlauf qualifizieren. In diesem jedoch unterlag sie mit 10,02 Sekunden ihrer Mitstreiterin von der LG Altmark, die 9,80 Sekunden brauchte und ihrer Vereinskameradin (9,93 Sekunden).

Weiterhin stand an diesem Tag die 4x75-Meter-Staffel auf dem Programm. Optimale Staffelübergaben und blitzschnelle Mädchen der Altersklasse W 12 und W 13 im Mix führten die Läuferinnen vom SC Magdeburg in 38,69 Sekunden vor der LG Altmark zum Sieg. Mit einer Gold- und einer Bronzemedaille im Gepäck ging es erst einmal wieder Richtung Heimat.

Favoritenrolle erfüllt

Am Sonntag galt es für Michelle, die als Favoritin beim anstehenden 60-Meter-Hürdensprint gehandelt wurde, den Landesmeistertitel vom Vorjahr zu verteidigen. Im Vorlauf konnte sie sich bereits über eine neue persönliche Bestzeit freuen. Unter äußerster Anspannung und mit einer grandiosen persönlichen Bestzeit von 9,70 Sekunden, flog Michelle nur so über die Hürden und lies die anderen Läuferinnen hinter sich. Geehrt wurde sie mit dem Titel Jugend-Landesmeisterin 2019 und einem kleinen Präsent.

Im anschießenden Weitsprung-Wettkampf konnte sie mit 4,98 Metern nicht an die Spitze springen und gab ihren Landesmeistertitel aus dem Jahr 2018 an ihre Klassen- und Vereinskameradin ab. Dennoch kann sie sich stolz Vize-Jugend-Landesmeisterin im Weitsprung nennen. Mit einem kompletten Medaillensatz und einer Staffelgoldmedaille im Gepäck konnte Michelle stolz Bilanz ziehen.

Doch bevor es in die Ferien ging, stand noch ein Wettkampf auf dem Programm. Die Schüler des Sportgymnasiums Magdeburg gingen für ihre Schule im Landesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ an den Start gehen, wo Michelle erneut eine Goldmedaille holte (Wettkampfklasse IV).