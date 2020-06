Manfred Rademann will mit den Herren 60 der Gaensefurther Sportbewegung in der Landesliga starten. Foto: Archiv

Beim TSA wurde bereits eine Übergangssaison geplant. Alle Beteiligten hoffen nun darauf, dass bald Punktspiele stattfinden können.

Salzlandkreis l Zumindest die Staffeleinteilungen wurden beim TSA bereits vorgenommen. Immerhin 60 Prozent der Mannschaften im Land haben sich dazu entschieden, auf freiwilliger Basis an Punktspielen teilzunehmen. Mit dabei sind auch etliche Teams aus dem Salzlandkreis. Sie alle hoffen, dass aus der Staatskanzlei in Magdeburg bald das Okay zur Freigabe des Wettspielbetriebs kommt. Dann soll ab Anfang Juli aufgeschlagen werden.

So auch bei Union Schönebeck. Die Unioner stellen mit ihrem Herren 30-Landesoberliga-Team die ranghöchste Mannschaft der Region. Mit dem TSV Leuna und dem 1. TC Magdeburg warten aber nur zwei Kontrahenten in der vorgesehenen Staffel.

Immerhin in der Landesliga gehen die Herren der TSG Calbe an den Start. Sie duellieren sich in der Nordstaffel mit fünf weiteren Teams. So kommt es auch zu einem Salzlandderby, denn Union Schönebeck ist auch hier am Start. In der Landesliga-Südstaffel treten indes die Herren 60 der Gaensefurther Sportbewegung an. Sie messen sich dort mit Rot-Weiß Dessau II, Aschersleben und Rotehorn Magdeburg.

Die Gaensefurther schicken zudem auch auf Bereichsebene zwei weitere Mannschaften (Herren, Herren 50) ins Rennen. Hier sind auch Wacker Westeregeln und der TC Blau-Weiß Schönebeck (Herren 40) am Start. Die Schönebecker unterstreichen zudem ihre gute Jugendarbeit und bieten gleich sechs Nachwuchsmannschaften auf. Bei der TSG Calbe ist es immerhin eine.