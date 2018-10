Die Trainer des 1. Stendaler Boxclub mit Lorraine Schramm und Laila Schwieger, die bei der Deutschen Meisterschaft im Nachwuchsbereich so erfolgreich gewesen sind. Archivfoto: Frank Kowar

Am Samstagabend findet im Hotel Schwarzer Adler die 4. Auflage der Stendaler Boxgala statt.

Stendal l Auf die Zuschauer warten 14 hochklassige Amateurkämpfe und der eine oder andere Stargast. Was vor drei Jahren begann ist inzwischen eine feste Größe im Terminkalender vieler Boxfans geworden. Im großen Festsaal des Hotels Schwarzer Adler werden an geschichtsträchtiger Stelle Boxkämpfe ausgetragen.

Geschichtsträchtig deshalb, weil dort schon vor dem 2. Weltkrieg geboxt wurde. Und vor allem, weil der damals in Stendal stationierte Boxweltmeister Max Schmeling hier auch Kämpfe bestritten haben soll.

Amateurkämpfe auf guten Niveau erwartet

Im Ring wird es wieder anspruchsvollen Amateursport zu sehen geben. 14 bis 15 Kämpfe in verschiedenen Gewichtsklassen sind geplant. Alle Kämpfe werden über drei Runden a drei Minuten ausgetragen.

Interessant dürften die Auftritte der Boxer von Traktor Schwerin sein. Mit Arian Cekicaj (- 60 kg) und Viktor Jurk (+ 91 kg) schicken die Mecklenburger zwei talentierte Boxer in den Ring, die im Juniorenbereich schon mehrere Deutsche Titel errangen.

Lokalmatador Krechlok startet

Für die Stendaler Boxer geht unter anderem Theo Krechlok an den Start. Sein größter Erfolg war der Gewinn der Juniorenweltmeisterschaft im Jahr 2009.

Die Stendaler haben wieder eine gute Riege aus Boxern zusammengestellt, die für die Stendaler Gastgeber an den Start gehen. Die Boxer des Gastgebers starten allen in der blauen Ecke.

Alle Starter werden, angefeuert von 600 Zuschauern, sicher im Ring richtig Gas geben, auch wenn es nicht um die Weltmeisterschaft geht.

Stargast wird erwartet

Weltmeister gibt es in diesem Jahr in Stendal vielleicht auch zu bestaunen, sicher ist, dass die Veranstalter vom 1. Stendaler Boxclub mit einem Olympiasieger als Stargast aufwarten.

Rudi Fink war im Federgewicht mehrfacher DDR-Meister und holte mit Trainer Manfred Wolke bei den Olympischen Spielen in Moskau 1980 die goldene Medaille.

Ulli Wegner unter den Gästen

Ebenfalls zu Gast wird Ulli Wegner sein. Der erfolgreiche Boxtrainer, der unter anderem Sven Ottke und Arthur Abraham coachte, ist inzwischen schon Stammgast in Stendal. Er wird heute etwas später erscheinen. Er und viele Größen aus der Boxwelt werden heute Nachmittag an der Beisetzung von Graciano Rocchigiani in Berlin teilnehmen. Schon möglich, dass Wegner den einen oder anderen Gefährten mit nach Stendal bringt.

Täve Schur ebenfalls Gast

Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Überraschungsgast, aber mit Namen halten sich die Veranstalter zurück. Möglich ist, dass Robert Stieglitz als Betreuer Magdeburger Boxer in Stendal auftaucht. Recht sicher ist, dass Radlegende und zweimaliger Straßenweltmeister Täve Schur die Reise in die Altmark macht.

Die Boxgala ist seit Wochen ausverkauft und hat sich inzwischen eine Namen weit über die Grenzen der Altmark hinaus gemacht.

Die Tore zum Saal öffnen sich heute um 18 Uhr. Um 19 Uhr beginnt die Show und mit dem ersten Kampf rechnen die Veranstalter ab 19:30 Uhr. Dann geht es Kampf um Kampf bis wahrscheinlich nach Mitternacht.