Drei ostaltmärkische Derbys steigen am 18. Spieltag der Fußball-Landesklasse, Staffel 1. Unter anderem mit dem Osterburger FC.

Stendal l Dabei empfängt Saxonia Tangermünde den Möringer SV. Des Weiteren ist der TuS Wahrburg Gastgeber für den Osterburger FC und der Kreveser SV trifft auf dem heimischen Gänseberg auf Rot-Weiß Arneburg.

Nach drei Auswärtsspielen in Folge darf sich der FSV Saxonia Tangermünde wieder seinem heimischen Publikum zeigen und ist Gastgeber für den Möringer SV. Für die Gäste setzte es in der Vorwoche eine herbe 1:5-Niederlage im Spitzenspiel gegen Eintracht Salzwedel.

MSV-Trainer Dieckmann blickt voraus

Bei den Kaiserstädtern wird es für den MSV nicht einfacher. Das weiß auch Trainer Philipp Dieckmann: „Wir wissen natürlich, dass es in Tangermünde sehr schwer wird und Tangermünde eine hohe Qualität in ihren Reihen hat. Wir haben einen Plan für das Spiel und die Jungs brennen natürlich darauf, eine Antwort zu geben. Diese Niederlage will natürlich keiner auf sich sitzen lassen und auch zeigen, dass es nur ein Ausrutscher war.“ Bis auf Axel Jaeger, der gesperrt ist, hat Dieckmann den kompletten Kader für seinen „Plan“ zur Verfügung.

Die Tangermünder gewannen beim OFC in den Schlussminuten noch mit 3:1, doch sah Saxonia-Coach Steffen Lenz auch einige Defizite bei seinem Team und sagt: „Wir müssen noch stabiler im Defensivbereich arbeiten und weniger Fehler machen als am letzten Wochenende.“ Dennoch sieht Lenz Möringen in einer Favoritenstellung und ergänzt: „Möringen ist im Offensivbereich sehr gut besetzt und macht es jedem Gegner schwer. Daher sehe ich sie gerade zwecks ihrer Offensive als Favorit. Wir werden versuchen, einen großen Kampf zu bieten.“ Somit können sich die Zuschauer auf spannendes Spiel freuen.

Wahrburg möchte mit Fortuna im Bunde sein

Gleichwertig seinem Gegner sein, das reicht nicht, um zu siegen. Derzeit fehlt dem TuS Wahrburg im Angriff das nötige Glück. „Den Aufwand, den wir betreiben und den Ertrag den wir erzielen, der passt derzeit überhaupt nicht“, weiß auch TuS-Trainer Robert Riep. Dieses soll im Heimspiel gegen den Osterburger FC zurückgeholt werden und „dafür werden wir alles Nötige tun, um die drei Punkte in Wahrburg zu lassen“, so Riep weiter.

Der muss wieder sehen, welcher Spieler aus der Reserve aushelfen kann. Auf jeden Fall werden Chris Stübe, Marcus Bröker (beide im Urlaub) und Maik Audorf (Kniebeschwerden) nicht zur Verfügung stehen. „Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen auf rege Unterstützung, auch neben dem Platz“, sagte Riep abschließend.

Beim Kreveser SV muss Rot-Weiß Arneburg antreten. Die einen gewannen und die anderen wählten die falsche Taktik und verloren. Es dürfte sich eine spannende Partie entwickeln, wo die Gastgeber leicht zu favorisieren sind, auch wenn das Hinspiel 1:3 verloren ging.