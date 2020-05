Die Traditionsmannschaft des 1. FC Magdeburg macht jedes Jahr eine Sommertour und war von 1999 bis 2017 auch in der Altmark.

Altmarkkreis l Der Pokaltriumph des 1. FC Magdeburg am 8. Mai 1974 in Rotterdam gegen den AC Mailand (2:0 Endstand) ist 46 Jahre her. Doch die Pokalhelden um den Stendaler Wolfgang Seguin haben ihre Fußballschuhe noch nicht an den berühmten Nagel gehängt, sondern gehen jedes Jahr auf Sommertour.

Dabei machte die Traditionsmannschaft der Blau-Weißen von 1999 bis 2017 auch in den beiden Altmarkkreisen Ost und West Station und spielte gegen Altherrenmannschaften.

Zweistelliger Sieg in Tangermünde

Im Jahr 1999 gastierten die Seguin und Co. anlässlich des Tangermünder Fußballfestes beim FSV Saxonia. Dabei duellierten sich die FCM-Kicker jeweils eine Halbzeit gegen unterschiedliche Teams. In den ersten 45 Minuten ging es gegen die Altherrenmannschaft der Tangermünder (6:0) und die zweiten 45 Minuten wurde gegen die Freizeitkicker vom Störtebecker-Team gespielt (4:1).

Bilder Ralf Vorsprach (Mitte) war im Jahr 2017 Schiedsrichter zwischen dem FSV Miesterhorst und den FCM-Helden. Foto: Frank Helmke



Sven Laternicht markiert vom Strafstoß den Ehrentreffer des Rossauer SV gegen die Traditionsmannschaft des FCM im Jahr 2015. Foto: Jeannette Heinrichs



Ulrich Schulze (1998 Trainer bei Lok Stendal), war mit dem FCM-Team 2007 zu Gast in Tangermünde. Foto: Frank Kowar



Ein Jahr später gab es die Pokalhelden gleich dreimal in der Altmark zu sehen. In Zethlingen gab es einen 7:1-Sieg und beim FSV Heide Letzlingen wurde 5:0 gewonnen.

Bei Blau-Gelb Goldbeck zu Gast

Am 12. Mai 2000 gastierte die Traditionsmannschaft bei Blau-Gelb Goldbeck. Die Veranstaltung diente zum Wiederaufbau des im November 1999 abgebrannten Saales der Gaststätte „Bayrischer Hof“ in Goldbeck. Der Reinerlös dieses Freundschaftsspiels wurde dafür gespendet.

2001 kamen die beiden westaltmärkischen Vereine der SG Engersen und Eintracht Immekath in den Genuss, gegen den FCM zu spielen. In der Partie gegen die SGE ließen es die FCM-Kicker ordentlich krachen und siegten deutlich 17:2. In Immekath dribbelten die Pokalhelden zum Jubiläum „80 Jahre Fußball in Immekath“ auf. Vor 350 Zuschauern setzte es für die Immekather eine heftige 0:13-Niederlage.

Benefizspiel in Gardelegen

Zu einem Benefizspiel für Flutopfer aus dem Raum Bitterfeld gastierte der FCM im Jahr 2002 beim SSV 80 Gardelegen und bekam ordentlich Paroli geboten. Die Gardelegener gingen sogar durch Buschmann 1:0 in Führung und unterlagen am Ende nur knapp 1:3.

2003 verschlug es die Traditionsmannschaft in die östliche Altmark. Es stand ein Spiel gegen den TSV Hindenburg auf dem Programm. Die Partie wurde auf dem Sportplatz in Hohenberg-Krusemark ausgetragen.

Kein Tor für den Rossauer SV

Danach gab es die FCM-Helden erst wieder im Jahr 2005 in der Altmark zu sehen. Am 1. Juli ging es beim Rossauer SV zum Jubiläum „10 Jahre Fußball in Rossau“ gegen das Team 1996. Dazu gibt es eine lustige Anekdote: Dirk Heyne, eigentlich Torhüter, agierte bei dieser Partie als Feldspieler. Der ehemalige Trainer „Wacki“ Wagner rief ihn zur Seitenlinie und sagte ihm: „Lasst die Rossauer auch mal ein Tor schießen.“ „Das versuchen wir seit 15 Minuten, das geht nicht“, entgegnete ihm Heyne. Am Ende wurde es ein zweistelliges Ergebnis ohne Torjubel des RSV.

Im Jahr 2007 gastierte der FCM bei der SG Eintracht Mechau. Doch in den Trikots der Magdeburger steckten eher „unbekannte“ Spieler, was für großes Unmut auf Seiten der Westaltmärker schürte. Die Landeshauptstädter waren ebenfalls erbost, da es sich bei der Mannschaft der Eintracht um das damalige Landesliga-Team handelte. Zur Halbzeit führte Mechau klar 4:0 und die FCMler waren drauf und dran, das Spiel abzubrechen. Sie ließen sich umstimmen und unterlagen am Ende noch 1:6, verließen nach Abpfiff aber sofort das Spielfeld und reisten ab.

Erneut in Tangermünde

Einen weiteren Abstecher im Jahr 2007 gab es wieder in die Kaiserstadt nach Tangermünde. Ging das Ergebnis 1999 noch zweistellig für den FCM aus, so boten die Saxonen 2007 eine starke Leistung und verloren nur 1:4.

Zehn Jahre später, als der FCM zum ersten Mal in Rossau war, kam es zum erneuten Aufeinandertreffen. Auch diesmal wurde es zweistellig, mit einem Unterschied – der RSV kam zum Ehrentor. Sven Laternicht traf vom Elfmeterpunkt zum 1:11-Endstand. Große Ehre wurde beiden Teams zu Teil, als sie sich in das Goldene Buch der Stadt Osterburg eintragen durften.

Turnier bei Eintracht Salzwedel

Zum 7. Firmen- und Familiensportfest verschlug es die Landeshauptstädter 2016 zum Turnier des SV Eintracht Salzwedel. Dort ging es gegen verschiedene Freizeitmannschaften in fünf Spielen. Drei Siege und zwei Niederlagen verbuchte der FCM.

Letztmalig in der Altmark war die Traditionsmannschaft 2017 beim FSV Miesterhorst zu Gast und gewann 9:1.

Kein Spiel in der Altmark

In diesem Jahr hat die Traditionsmannschaft kein Spiel in den Altmarkkreisen vereinbart. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde ein Großteil der Spiele abgesagt. Man kann gespannt sein, wann die Pokalhelden von 1974 der Altmark wieder einen Besuch abstatten.