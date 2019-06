Vor dem letzten Spieltag stand Wernigerode bereits als Meister der Landesliga Nord fest.

Stendal l Im letzten Landesligaspiel der Saison zeigten die Wernigeröder erneut, warum sie an der Tabellenspitze stehen. Mit 9:0 deklassierten sie Heyrothsberge. Für Gardelegen und Staßfurt reichte jeweils ein Unentschieden aus, um am MSC Preußen vorbeizuziehen, der seine letzte Partie gegen Irxleben mit 0:3 verloren. Havelwinkel Warnau gewann in einer spannenden und torreichen Partie gegen Grün-Weiß Ilsenburg mit 4:3. Der Magdeburger SV Börde profitiert von der Niederlage der Ilsenburger. Die Magdeburger gewannen mit 5:0 gegen Bernburg und überholten damit Ilsenburg.

Die TSG Calbe gewann die Auswärtspartie gegen den Burger BC mit 1:0. Auch Bismark war auswärts erfolgreich. Die Schwarz-Weißen dominierten ihren Kontrahenten. Sie gewannen mit 5:1 gegen den Blankenburger FV.