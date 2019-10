Einen 9:0-Kantersieg hat der Osterburger FC II im Heimspiel der 1. Fußball-Kreisklasse, Staffel 1, gegen Rot-Weiß Werben eingefahren.

Osterburg l Überragender Akteur des Spiels war Osterburgs Philipp Kiebach. Der glänzte nicht nur mit satten sechs Treffern, sondern bereitete noch zwei weitere Treffer vor. Nach einer Viertelstunde schlug Kiebach das erste Mal zu. Einen Freistoß an der Strafraumgrenze setzte er trocken zum 1:0 in die Maschen. Rot-Weiß-Keeper Tim Weyl konnte nur hinterher schauen. Nach guten vergebenen Möglichkeiten auf beiden Seiten, erlief sich Kiebach einen langen Ball von Rene Fleck, spielte Weyl noch aus und schoss ins lange Ecke zum 2:0-Halbzeitstand ein.

Kiebach nicht zu stoppen

Mit Beginn des zweiten Abschnittes verlor Werben in der gegnerischen Hälfte den Ball. Fleck schickte erneut Kiebach und der Stürmer blieb eiskalt – 3:0. Kurz darauf war Werbens Bernd Schulze durch, doch er traf den Ball nicht richtig, so dass die OFC-Abwehr klärte. Eine weitere Chance der Gäste vergab noch Stefan Reichert nach einem Freistoß von Andreas Schmidt. Er kam nicht rechtzeitig an den Ball und OFC-Torwart Nils Hesse war zur Stelle. Somit klingelte es wieder auf der anderen Seite. Erneut war es Kiebach der auf 4:0 erhöhte (55.). Fünf Minuten später legte Kiebach für seinen Kapitän Chris Herzog auf – 5:0.

Das Spiel war längst entschieden, doch die Biesestädter fanden Lust am Tore schießen. Sven Langner, Kiebach (2 Tore) und Maxim Garan schraubten das Ergebnis deutlich auf 9:0 in die Höhe.

Statistik

Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 4:0 Philipp Kiebach (15., 36., 46., 55.), 5:0 Chris Herzog (60.), 6:0 Sven Langner (65.), 7:0, 8:0 Philipp Kiebach (68., 80.), 9:0 Maxim Garan (85.).