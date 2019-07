Traditionell ist der FSV Saxonia Tangermünde bereits als eine der ersten Mannschaften der Landesklasse in die neue Saison gestartet.

Trainer Steffen Lenz vollzog den Trainingsauftakt für die Serie 2019/20 mit immerhin 19 Spielern. Vor der Trainingseinheit begrüßte der Vorstand um Marko Rossnick (Vorsitzender) und Thomas Schreiber (Sportlicher Leiter) das Team für die neue Spielserie mit einer kurzen Ansprache.

Kein Abgang aus der ersten Reihe

Saxonia hat aus der „ersten Reihe“ keinen Abgang zu verzeichnen, dafür verließen einige Spieler der Reserve und der A-Junioren den Verein. Profitiert vom Nachwuchs hat vor allem Preussen Schönhausen.

„Da hat sich eine Gruppendynamik entwickelt. Das ist sicher nicht schön für uns, aber alles sauber mit Steffen Braunschweig abgesprochen“, sagte Rossnick.

Braunschweig trainiert die A-Junioren des Spielgemeinschaft Tangermünde/Schönhausen und ist auch Vorsitzender von Preussen Schönhausen.

Er ist auch maßgeblich an der Entwicklung von Alexander Klitzing beteiligt, der als einziger ehemaliger A-Junior jetzt fest zum Landesklassenteam von Saxonia stößt. Er hat aber bereits einige Spieler für das Lenz-Team absolviert.

Böhm kommt aus Tangerhütte

Einziger externer Neuzugang für die Tangermünder ist derzeit Patrice Boehm, der vom Liga-Konkurrenten Germania Tangerhütte in der Elbestadt anheuert. Damit stehen im Saxonia-Kader jetzt 22 Spieler. Tom Künneman und Florian Lindner von den A-Junioren trainieren aber auch schon im Team mit. Was der Verein durch die Abgänge nicht geschafft hat, ist eine eigenständige zweite Mannschaft im Spielbetrieb zu halten. Nach einigen Gesprächen wurde eine Spielgemeinschaft mit Grün-Weiß Staffelde gegründet. Da die erste Mannschaft von Staffelde bereits in der Kreisliga spielt, muss die SG in der Kreisklasse antreten.