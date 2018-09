Der 2. Spieltag steht in der Fußball-Landesklasse auf dem Programm. Bereits am Freitag spielte Salzwedel gegen Uchtspringe.

Die Spiele Eintracht Salzwedel - Medizin Uchtspringe 0:2 (0:0) Tore: 0:1, 0:2 Marcel Brinkmann (79., 90.+5). SV Grieben - Osterburger FC 1:3 Tore: 0:1 Robert Schmidt (27.), 1:1 (32.), 1:2 Robert Schmidt (62.), 1:3 Melms (75.) Germania Tangerhütte - Möringer SV 0:8 Tore: 0:1 Beyer (13.), 0:2 Huch (20.), 0:3 Beyer (24.), 0:4 Huch (28.), 0:5 Beyer (42.), 0:6 Kühne (53.), 0:7 Kühne (60.), 0:8 Lübke (66.) Kreveser SV - SV Liesten 2:0 Tore: 1:0 Paul Rosenkranz (26.), 2:0 J. Grünwald Rot-Weiß Arneburg - MTV Beetzendorf 7:1 Tore: 1:0 Bensberg (19.), 1:1 Panhey (20.), 2:1 Becker (38.), 3:1 Hellmig (48.), 4:1 Pawellek (65.), 5:1 Nix (68.), 6:1 Müller (81.), 7:1 Maier (90+2. / Strafstoßtor) Grün-Weiß Potzehne - Heide Letzlingen 0:3 Tore: 0:1 Wernecke, 0:2 Knackmuß, 0:3 Kühnast (70./ Strafstoßtor) Saxonia Tangermünde - TuS Wahrburg 2:0 Tore: 1:0 Döhrmann (13.), 2:0 Lautenschläger (34.)

Möhringen besiegt Tangerhütte abschließend mit 0:8 und Arneburg erzielt in der 92. Minute durch einen Foulelfmeter das 7:1 zum Endstand.

In der 89. Minute erzielt Jan Grünwald ein Tor und sichert seiner Mannschaft kurz vor Schluss eine 2:0 Führung.

Arneburg erhöht zehn Minuten vor Schluss auf 6:1 und sorgt für eine Vorentscheidung.

Melms erhöht die Osterburger Führung auf 3:1 in der 75. Minute.

Möhringen erhöht in der 66. Minute erneut auf den aktuellen Spielstand von 0:8. Diesmal ist der Torschütze Lübke.

Pawellek und Nix erhöhen für Arneburg auf 5:1, während Kühnast Letzlingen mit 0:3 durch einen Foulelfmeter, für den ein Potzehner Spieler die rote Karte sieht, in Führung bringt. Osterburg geht erneut in Führung und erneut ist Robert Schmidt der Torschütze.

Möhringen führt mittlerweile mit 0:7. Das Tor wurde von Kühne erzielt.

In Tangerhütte geht die zweite Halbzeit genau so weiter wie die erste aufgehört hat. Die Gäste aus Möhringen sind weiterhin das dominante Team und führen nun mit 0:6 durch ein Tor von Kühne in der 53. Minute.

Die zweite Halbzeit in Tangermünde, Krevese und Tangerhütte ist angebrochen.

Arneburg erhöht in der 48. Minute auf 3:1 durch ein Tor von Hellmig.

In Tangerhütte geht währenddessen die zweite Halbzeit los.

In Tangermünde, Tangerhütte und Grieben hat die Halbzeitpause begonnen.

Möhringen erhöht in der 42. Minute das Ergebnis auf 0:5. Torschütze ist erneut Beyer.

Krevese geht mit einer 1:0 Führung in die Pause.

Letzlingen führt zur Pause mit 0:2 gegen Potzehne. Die Torschützen sind Wernecke und Knackmuß.

Arneburg geht erneut durch Becker in der 38. Minute in Führung.

Grieben gleicht in der 32. Minute gegen Osterburg aus.

Möhringen dominiert das Spiel gegen Tangerhütte weiterhin und liegt mittlerweile mit 4:0 vorne. Torschütze ist erneut Huch.

Tangermündes Lautenschläger erhöht in der 34. Minute auf 2:0 für sein Team.

Der Osterburger FC geht in der 27. Minute durch ein Tor von Robert Schmidt gegen Grieben in Führung.

Möhringens Beyer trifft erneut. Möhringen liegt nun mit 3:0 vorne.

In der Prtie zwischen Krevese und Liesten bringt Paul Rosenkranz die Gastgeber in der 26. Minute in Führung.

Möhringen erhöht auf 2:0 durch ein Tor von Huch in der 20. Minute.

Arneburg geht in der 19. Minute durch ein Tor von Bensberg in Führung. Eine Minute Später gleicht Panhey für die Gäste aus Beetzendorf aus.

In der Partie Tangerhütte gegen Möhringen gelingt den Gästen in der 13. Minute das 0:1.

In der 13. Minute geht Tangermünde durch ein Tor von Döhrmann in Führung.

Das Spiel zwischen Tangermünde und Wahrburg ist offiziell eröffnet.

Stendal l In der Fußball-Landesklasse, Staffel 1, steigt der 2. Spieltag. Am Freitag hat Eintracht Salzwedel sein Heimspiel gegen Medizin Uchtspringe 0:2 verloren.

Die Spiele am Sonnabend werden um 15 Uhr angepfiffen. Wir sind für live dabei, wenn die Partien losgehen.