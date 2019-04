In der Auswärtspartie gegen die TSG Neustrelitz hat der 1.FC Lok Stendal mit 3:0 verloren.

Stendal l In der Auswärtspartie gegen die TSG Neustrelitz hat der 1.FC Lok Stendal mit 0:3 verloren. Damit verlieren die Eisenbahner das zweite Spiel in Serie.

Elfmeter beschert Führung

Dabei fing es gar nicht mal so schlecht an für die Gäste aus der Altmark. Von Beginn an zeigten sie, dass sie heute gekommen sind um Fussball zu spielen. Sie scheuten keinen Zweikampf und erspielten sich auch gute Möglichkeiten. In der 22. Minute musste die Lokomotive dann kurz die Daumen drücken. Ein Konter der Platzherren konnte von Martin Krüger an der Toraußenlinie gestoppt werden. Dabei fiel allerdings der Angreifer zu Boden und es gab Elfmeter, den Lukas Kycek jedoch bravoröus parierte. Gerade erst den Schock überstanden, wiederholte sich die Situation erneut. In der 38. Minute verlor Lok den Ball im Mittelfeld und nach einem Foul von Tim Schaarschmidt um ein Tor zu verhindern, zeigte der Schiedsrichter erneut auf den Punkt. Diesmal trifft Djibril N Diaye.

Bis zur Halbzeit spielte sich die Partie zwischen den Strafräumen ab. Nach dem Seitenwechsel kamen beide Teams ohne Wechsel aus den Kabinen und spielten wieder besseren Fussball. Lok begann den zweiten Abschnitt mit einer Druckphase. Jeodh ohne Erfolg, denn in der 65. Minute war es ein Konter der Gastgeber der zum Torerfolg führte. Ein wirklich perfekt gespielter Pass landete vor Djibril N Diaye, welcher den Ball im Stendaler Netz versenkte. Zwei Minuten vor Schluss passierte es dann ein letztes Mal. Ein Ballverlust Loks wurde gleich genutzt um zum 3:0 zu erhöhen.

TSG Neustrelitz - 1. FC Lok Stendal 3 : 0 ( 1 : 0 )

Tore: 1:0 Djibril N Diaye (38.), 2:0 Djibril N Diaye (65.), 3:0 Kürsat Cicek (88.)

Aufstellungen:

TSG Neustrelitz: Felix Junghans - Nils Röth, Francesco Petrovic, Djibril N Diaye, Giorgaki Tsipi (80. Hannes Toebe), Ryota OKumura, Filip Luksik, Kürsat Mahmut Cicek, Maciej Liskiewicz, Jupp Tilly Sielaff (57. Axel Togbe), P. Lagiewczyk

1. FC Lok Stendal: Lukas Kycek - Martin Gödecke, Franz Erdmann (69. Patrick Baudis), Philipp Gross, Vincent Kühn, Tim Schaarschmidt, Johannes Mahrhold, Marcel Werner, Maurice Schmidt (69. Max Salge), Martin Krüger, Sebastian Hey