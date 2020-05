Toni Leppin belegt mit der SG Havelberg/Kamern den ersten Platz in der Kreisoberliga. Archivfoto: Stefan Rühling

Der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) möchte anhand der Quotienten-Regel die Aufsteiger der Saison 2019/20 ermitteln.

Stendal l Nach der Entscheidung des Fußballverbands Sachsen-Anhalt (FSA), die laufende Spielzeit zum 30. Juni beenden zu wollen, zieht der Verband bei der Frage nach der sportlichen Wertung der Saison 2019/20 im Falle des Aufstiegs die Quotienten-Regel in Betracht, an der sich auch der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) in der Regional- und Oberliga orientiert.

Wie könnte das im KFV Altmark-Ost aussehen?

Der Quotient setzt sich aus der Anzahl der erzielten Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Partien zusammen.

Dieselbe Empfehlung spricht der FSA auch seinen Kreis- und Stadtfachverbänden aus, denen allerdings eine eigene Entscheidungsgewalt bei der Aufstiegsfrage eingeräumt wird.

Bilder Ali Hussein (Lok Stendal II, rechts), hier gegen Sebastian Liermann (Klietz), könnte mit seinem Team aufsteigen. Archivfoto: Kai Stephan



Welche Mannschaften des KFV Altmark-Ost können bei der Anwendung der Quotienten-Regel für einen Aufstieg in Betracht gezogen werden?

Mögliche Aufstiegssituation:

In der Kreisoberliga wäre die SG Havelberg/Kamern als Staffelerster eigentlich Aufsteiger zur Landesklasse. Da aber Spielgemeinschaften nicht in den Landesmaßstab aufstiegsberechtigt sind, würde die Reserve des 1. FC Lok Stendal nachrücken.

Ein Aufstieg der zweiten Mannschaft war auch im Stendaler Verein das Ziel vor der Saison. Jetzt muss natürlich noch die personelle Situation, besonders bei der Oberliga-Mannschaft abgewartet werden. In Schönhausen, Dritter nach der Quotienten-Regel, wäre ein eventueller Aufstieg auf jeden Fall eine Überlegung wert.

Der SV Viktoria Uenglingen als Kreisliga-Erster würde dann in der kommenden Saison 2020/21 in der Kreisoberliga aufspielen. Nachrücker der eventuell freien Plätze wären der VfB Elbe Uetz und der Schönberger SV.

Freundschaft Schernebeck und die Reserve des Osterburger FC wären als Staffelsieger der jeweiligen Kreisklassen Nord und Süd die ersten Kreisliga-Aufsteiger. Nachfolgend die Übersicht:

Kreisoberliga

Platz Verein Quotient 1. SG Havelberg / Kamern 2,47 2. 1. FC Lok Stendal II 2,31 3. SV Preussen Schönhausen 1,81

Kreisliga

Platz Verein Quotient 1. SV Viktoria Uenglingen 2,76 2. VfB Elbe Uetz 2,31 3. Schönberger SV 2,06

Kreisklasse Nord

Platz Verein Quotient 1. Osterburger FC II 2,75 2. SV Rot-Weiß Arneburg II 2,30 3. Rot-Weiß Werben 1,67

Kreisklasse Süd