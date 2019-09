Sebastian Hey (rechts) spielte mit dem 1. FC Lok Stendal gestern 1:1 in Seelow. Archivfoto: Thomas Koepke

In der Oberliga hat der 1. FC Lok Stendal bei Victoria Seelow noch ein 1:1 (0:0) erkämpft.

Seelow l In der Vorwoche gegen Charlottenburg musste Lok noch einen späten Gegentreffer hinnehmen, gestern war es umgekehrt: Nach 0:1-Rückstand traf Denis Neumann per Foulstrafstoß in der 90. Minute für die Stendaler zum 1:1-Ausgleich.

Dieser Ausgleich vor 240 Zuschauern bei herrlichem Fußballwetter in der Sparkassen-Arena in Seelow war absolut verdient.

Lok kommt gut in die Partie

Von Anfang an spielten die Lok-Kicker konsequent gegen den Ball und gegen den Mann. Es ergaben sich viele Chancen, aber die Ausbeute blieb wie zuletzt überschaubar. Die Möglichkeiten wurden überhastet vergeben. In der ersten Halbzeit war das Torschuss-Verhältnis auf Seiten der Lok-Mannschaft (etwa 7:2).

Das änderte sich auch in der zweiten Halbzeit nicht. Lok verspielte leichtfertig die durchaus vorhandenen Möglichkeiten. So kam es, wie es kommen musste: Die Platzherren erzielten das 1:0. Nasser traf den Pfosten und Jankowski knallte den Nachschuss in die Maschen.

Punktgewinn für die Moral

Lok gab sich jedoch nicht geschlagen, steckte den Rückstand weg und machte weiter das Spiel. Ein Foul am eingewechselten Maurice Schmidt im Strafraum wurde nicht geahndet. Lok schien trotz aller Bemühungen die Zeit davonzulaufen. Kurz vor Schluss tankte sich Niclas Buschke im Strafraum gegen drei Seelower durch. Und wurde gelegt. Logische Folge: Strafstoß. Denis Neumann verwandelte sicher zum 1:1. In der 93. Minute hatte Lok noch Glück, als Seelows Rymar das leere Tor nicht traf.

„Die Mannschaft hat genau das umgesetzt, was wir vor dem Spiel und bereits im Training besprochen haben. Wir haben etwas höher gestanden und waren somit schnell an den Gegenspielern dran. Die Mannschaft hat auch nach dem 0:1 nicht aufgesteckt“, sagte Lok-Trainer Jörn Schulz nach dem Abpfiff. Er betonte weiter: „Jetzt wollen wir den Schwung auch gegen TeBe mitnehmen.“

Statistik

Seelow: Pavels Dorosevs - Simeon Apostolow, Piotr Rymar, Sebastian Jankowski, Lennard Flaig(46. Ian Beckmann), Dawid Konrad Jankowski, Rick Drews, Nabiel Nasser, Anastasios Alexandropoulos, Tobi Labes (67.Pawel Piotr Noga), Mariusz Wohlbaum

Stendal: Bryan Giebichenstein - Martin Gödecke, Niclas Buschke, Steven Schubert, Dennis Neumann, Tim Kolzenburg (74. Maurice Schmidt), Tim Schaarschmidt, Johannes Mahrhold (71. Max Salge), Sebastian Hey, Patrick Baudis, Felix Behling.

Tore: 1:0 Dawid Konrad Jankowski (55.), 1:1 Denis Neumann (89.).

Schiedsrichter: Kai Kaltwaßer

Zuschauer: 240.