Der 1. FC Lok Stendal empfängt den Torgelower FC Greif in der Oberliga Nord. Es steht 1:4.

Statistik 1. FC Lok Stendal - Torgolower FC Greif 1:4 Tore: 0:1 Nick Stövesand (13.), 0:2 Maciej Ropiejko (24.), 1:2 Martin Gödecke (32.), 1:3 Maciej Ropiejko (70.) , 1:4 Ben Tiede (72.) 1. FC Lok Stendal: Lukas Kycek - Martin Gödecke, Franz Erdmann (46. Vincent Kühn), Philipp Groß, Martin Gebauer, Steven Schubert, Max Salge (46. Maurice Schmidt), Tim Schaarschmidt, Marcel Werner, Martin Krüger, Patrik Baudis (75. Sebastian Hey). Torgelower FC Greif: Tim Beyer - Toni Schmidt, Kevin Riechert, Marcin Juszczak, Nick Stövesand, Maciej Ropiejko (86. Robin Hink), Przemyslaw Piotr Jurkow (69. Dominik Puchniarski), Patryk Galoch, Marcin Mista, Mateusz Marek Sobolczyk.

Stendal l In den ersten 20 Minuten war Stendal nicht im Spiel. Die Gäste nutzten dies und gingen mit 2:0 in Führung. Im weiteren Spielabschnitt der ersten Halbzeit lief es dann aber deutlich besser. Lohn dafür war das Tor zum 1:2 durch Martin Gödecke. Im weiteren Verlauf drückte die Eisenbahner dann auf den Ausgleich. Die Gäste blieben jedoch mit zwei Toren in zwei Minuten eiskalt und das Spiel praktisch gelaufen. Lok kämpfte noch, aber der Rückstand war bei Weitem zu hoch.

Resümierend hat Lok sich durch zwei Konter komplett ausspielen lassen und damit die Chance auf ein Unentschieden verwirkt. Die Stendaler stehen jetzt mit 20 Punkten auf dem vorletzten Platz und befinden sich mitten im Abstiegskampf. Das kommende Punktspiel bestreitet der 1. FC Lok bei der TSG Neustrelitz.

Die Partie ist soeben beim Stand von 1:4 abgepfiffen worden.

Bilder Der 1. FC Lok Stendal empfängt den Torgelower FC Greif zum Heimspiel. Foto: Jeannette Heinrichs



88. Minute: Krüger verlässt verletzt die Partie.

82. Minute: Stendal hat noch nicht aufgegeben. Gödecke holt vor 404 Zuschauern noch einmal eine Ecke raus.

78. Minute: Das Spiel wird etwas ruppiger aber es ist wohl gelaufen. Die Gäste kommen gelegentlich noch zu Chancen aber Kycek pariert meist problemlos.

72. Minute: Direkt im Anschluss kontert Torgelow erneut und nutzt einen weiteren Stendaler Abwehrfehler zum 1:4.

70. Minute: 1:3 für Torgelow. Stendals Tim Schaarschmidt verschätzt sich bei der Kopfballabwehr.

66. Minute: Stendal versucht das Spiel zu machen, aber die Gäste sind stets gefährlich mit Kontern. Schmidt holt eine Ecke für Stendal raus.

58. Minute: Nachdem ein Torgelower Spieler erneut abseitsverdächtig durch ist, wird er von Loks Torwart Lukas Kycek gelegt und dieser sieht gelb. Der Freistoß führt zu nichts. Kurz darauf sieht auch Tim Schaarschmidt gelb.

55. Minute: Torgelows Marcin Mista sieht gelb für ein Foul an Vincent Kühn. Daraus resultiert ein Freistoß für Lok, der aber keine Gefahr bringt.

48. Minute: Torgelows Ben Tiede war nach abseitsverdächtiger Position frei durch, aber der Torwart pariert.

Das Spiel läuft wieder. Bei Lok stehen nun Schmidt und Kühn in der Auftellung.

Halbzeit. Stendal hat in den ersten 20 Minuten überhaupt nicht stattgefunden, berappelt sich jetzt aber und kämpft um den Punkt.

42. Minute: Wieder übersieht der Schiedsrichter ein Foul an einem Lok-Spieler. Diesmal war es sogar im gegnerischen Strafraum. Der vorherige Angriff von Lok führte zu nichts.

37. Minute: Salge wird vor dem gegnerischen Strafraum gefoult. der Schiedsrichter sieht es jedoch nicht.

32. Minute: Tor für Lok. Martin Gebauer leitet über rechts einen Konter ein. Über Krüger landet der Ball bei Gödecke, der die Chance zum Anschlusstreffer verwandelt.

24. Minute: Tor für Torgelow! Per Kopfball erhöht Maciej Ropiejko auf 2:0.

22. Minute: Die Stendaler wirkt verunsichert und ist viel zuweit von den Gegenspielern weg.

16. Minute: Nach einem Freistoß drischt Kevin Riechert das Leder zum vermeintlichen 2:0 in die Maschen. Doch nach Absprache mit dem Assistenten wird das Tor nicht gegeben, denn ein Torgelower der im Abseits stand behinderte die Sicht von Kycek.

13. Minute: Tor für die Gäste! Über rechts spielen sich die Torgelower in den Strafraum, wo Nick Stövesand den Überblick behält und das 1:0 erzielt.

6. Minute: Nur wenige Minuten später scheitert Maciej Ropiejko an Kycek.

2. Minute: Die Torgelower machen von Beginn an Druck und haben durch Marcin Mista die erste Gelegenheit. Aber Lukas Kycek ist auf dem Posten und hält.

Auf geht's! Der 1. FC Lok Stendal kämpft um die nächsten Punkte. Der Anpfiff ist erfolgt.