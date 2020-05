Der ehemalige Spieler des 1. FC Lok Stendal ist neuer Trainer beim FC Stahl Brandenburg.

Schinne/Brandeburg l Die Gerüchteküche brodelte, nachdem Maik Aumann im Volksstimme-Interview verlauten ließ, Anfragen aus dem Brandenburger Raum zu haben.

Als Stahl-Trainer Eckhart Märzke den Posten abgab, war die Bestätigung nur noch Formsache: Der frühere Spieler des 1. FC Lok Stendal ist neuer Coach des Brandenburger Landesligisten. Maik Aumann übernimmt den FC Stahl.

Aumann freut sich auf neue Aufgabe

Mit Stefan Taube und Stephan Schubarth stehen ihm zwei Assistenten zur Seite. Sie kommen ebenso wie der 33-Jährige aus Brandenburg, so dass dem Neu-Schinner die Eingewöhnung in der alten Heimat nicht schwer fallen wird. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe“, wird der neue Cheftrainer auf der Facebook-Seite des Vereins zitiert.

Dazu zählt er „auch, dass ich wieder in der Heimat bei unseren Familien und Freunden bin. Dass ich ausgerechnet zu einem Verein, mit dem ich als Spieler tolle Erinnerungen verbinde und diese mit einem Aufstieg veredelte, als Cheftrainer zurückkomme, finde ich richtig geil. Wer mich in den letzten Jahren als Trainer kennengelernt oder beobachtet hat weiß, dass ich total besessen vom Fußball bin und alles dafür gebe. Das werde ich hier ebenfalls vom ersten Tag an tun. Ich kann versichern, dass sich hier richtig viel ändern wird - natürlich hoffe ich zum Positiven. Ich habe mir in den letzten Jahren viel Wissen angeeignet und möchte dieses gemeinsam mit meinen Trainerkollegen meinen neuen Spielern vermitteln, sie mitnehmen und in ihrer Entwicklung weiterbringen.“