In der Landesliga Nord steht der sechste Spieltag auf dem Programm.

Möringen/Warnau l In der Fußball-Landesliga, Staffel Nord, haben sowohl der Möringer SV als auch der SSV Havelwinkel Warnau am morgigen Sonnabend Heimspiele vor Augen.

Partie in der Pappelarena vorverlegt

Der Möringer SV erwartet bereits um 13 Uhr das Team vom SV Staßfurt. Die Gäste hatten um eine Vorverlegung der Partie gebeten.

„Staßfurt ist für mich ein Staffelfavorit und damit für uns ein schwerer Gegner. Unser Vorteil ist, die Staßfurter kennen uns nicht“, sagt Philipp Dieckmann, der Möringer Trainer im Vorfeld der Partie. Gegenüber der Vorwoche ist sein Kader wieder besser bestückt. Philipp Kühne, Tim Reiter und Axel Jäger sind wieder einsatzbereit.

„Wenn sich nicht noch jemand verletzt, dann habe ich meinen kompletten Kader zur Verfügung“, sagt Dieckmann. Patrizia Egner leitet diese Begegnung.

Havelwinkel/Warnau empfängt Heyrothsberge

Der SSV Havelwinkel Warnau ist Gastgeber für Union Heyrothsberge. In der Vorsaison hat Warnau gegen diesen Gegner zweimal knapp gewonnen. Daheim hieß es 5:4 und bei Union 3:2 für den SSV.

Beide Mannschaften haben in dieser Spielserie bisher drei Spiele in den Sand gesetzt.

Bei Warnau ist in der Vorwoche nach zwei Siegen in Folge nach der 2:4-Niederlage in Blankenburg eine kleine Serie gerissen. Natürlich wissen die SSV-Kicker auch, dass sie bei einer weiteren Niederlage in den Tabellenkeller rutschen können. Das soll auf jeden Fall vermieden werden.

„Wir müssen das Spiel gewinnen, die Punkte auf eigenem Platz holen“, sagte auch Trainer Ralf Franke. Mit dabei sind wieder gegenüber der vergangenen Woche unter anderem Kevin Schmoock und Christian Bresigke.

Schiedsrichter der Partie ist Leon Kocherscheid.