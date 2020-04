Die B-Junioren vom 1. FC Lok Stendal holten in der Serie 2014/15 den Hallenkreismeistertitel. Fast alle Akteure wechselten den Verein.

Stendal l Der 1. FC Lok Stendal leistet mit seinen vielen Nachwuchstrainern eine sehr gute Arbeit. Doch wenn es in den Herrenbereich geht, trennen sich die Wege der Spieler. So ist es auch bei der Mannschaft im Jahr 2014/15 der Fall. Die B-Junioren vom 1. FC Lok Stendal holte den Hallenkreismeistertitel.

Einsatzzeiten von Coach Jörn Schulz

Von dieser Mannschaft spielt nur noch ein Akteur beim 1. FC Lok Stendal. Dies ist Tim Seidel-Holland, der zum Kader der Oberliga gehört. In der Hinrunde agierte Seidel-Holland aber meist in der zweiten Mannschaft, erzielte dort bereits satte 21 Treffer. Dadurch hat der Offensivspieler durchaus auf sich aufmerksam gemacht, stand gegen Ende der Hinrunde meist im Oberliga-Kader und hat nach der Winterpause immmer wieder Einsatzzeiten von Trainer Jörn Schulz erhalten.

Alle weiteren Akteure schnüren die Schuhe nicht mehr für Lok. Die meisten Spieler sind in Vertretungen zu finden, die in der Landesklasse spielen. Michael Adam ist Stammkraft bei Medizin Uchtspringe. Im Winter hat Adam Zuwachs in seiner jetzigen Mannschaft von einem ehemaligen Teamkollegen erhalten. Hardy Wolff wechselte vom 1. FC Lok Stendal zu den Medizinern.

Florian Stark spielt in Tangermünde

Ein weiterer Spieler, der durchaus das Zeug gehabt hätte im Oberligateam vom 1. FC Lok Stendal zu kicken, ist heute eine riesige Stütze beim Landesklassevertreter FSV Saxonia Tangermünde. Mit sehr guten Leistungen hat Florian Stark großen Anteil am Höhenflug der Elbestädter.

Mit Ronny Kühn gibt es einen weiteren Akteur, der sein Trikot für eine Landesklassemannschaft überstreift. Er ist bei Lok Jerichow im Kader.

Bennet Kaul wieder in Grieben

Schon Luft auf Landesebene im Herrenbereich geschnuppert hat auch Bennet Kaul. Sein Weg führte zurück zu seinem Heimatverein SV Grieben 47, wo er jetzt in der Kreisoberliga Altmark-Ost spielt.

In der selben Liga ist auch Hendrik Braunschweig zu finden. Auch er kehrte in seine Heimat zu Preussen Schönhausen zurück. Eine Liga tiefer schnürt Damian Ahrendt seine Schuhe. Seine Vertretung lautet Viktoria Uenglingen.

Torhüter Dominik Lemme steht momentan auf der Liste beim TuS Wahrburg. Doch aufgrund einer Verletzung kann er im Augenblick nicht das Gehäuse hüten.

Schließlich ist noch Kai Lutzki zu nennen, der augenblicklich pausiert. Trainer dieser Mannschaft war 2014/15 Steffen Säger.