Die D-Junioren Landesliga, Staffel I, befindet sich im Saisonendspurt.

Stendal l In der Fußball-Landesliga der D-Junioren hat Lok Stendal bei der SG Gommern/Karith 6:2 gewonnen.

SG Gommern/Karith - Lok Stendal

Die Reserve von Lok Stendal war bei Gommern/Karith als Favorit angereist. Das Team von Thoralf Meier stand auf dem dritten Tabellenplatz, während die Spielgemeinschaft Achter war. Die Gäste aus der Rolandstadt gingen durch Mathewes früh in Führung, bevor Schulze in der 21. Minute das 0:2 markierte. Kurz vor dem Pausenpfiff erzielte Erdmann das 0:3, sodass bereits zur Halbzeit klare Verhältnisse herrschten. Nach dem Wiederanpfiff kamen die Gastgeber besser in die Partie und konnten mit zwei Anschlusstreffern Ergebniskosmetik betreiben, aber Lok blieb das stärkere Team und siegt somit am Ende verdient mit 2:6.

SG Gommern/Karith - 1. FC Lok Stendal 2:6 (0:3).

Torfolge: 0:1 Mathewes (4.), 0:2 Schulze (21.), 0:3 Erdmann (29.), 1:3 (34.), 1:4 Schulze (44.), 2:4 (49.), 2:5 Korbani (50.), 2:6 Eggert (60.).

Post Stendal - Osterburger FC

Post Stendal war mit sechs Punkten aus 20 Spielen klarer Underdog gegen die Osterburger, die bisher eine ordentliche Saison spielen. Der Anfang der Partie verlief recht ruhig, doch nach zehn Minuten begann der OFC dann zu treffen. Zimmer, Rudolph und Haßstedt brachten die Gäste in Front. Büttgen steuerte dann einen Doppelpack bei, sodass Post bereits zur Pause mit 0:5 hinten lag. Im zweiten Durchgang spielten ebenfalls nur die Gäste, sodass am Ende ein dominantes 0:13 zu Buche steht.

Post SV Stendal - Osterburger FC 0:13 (0:5)

Torfolge: 0:1 Zimmer (10.), 0:2 Rudolph (21.), 0:3 Haßstedt (23.), 0:4 Büttgen (27.), 0:5 Büttgen (30.), 0:6 Grimm (44.), 0:7 Zimmer (46.), 0:8 Grimm (49.), 0:9 Grimm (50.), 0:10 Grimm (51.), 0:11 Zimmer (54.), 0:12 Henning (54.), 0:13 Bilang (60.).

Gerw./Möser/Scherm. - S. Tangermünde

Die Saxonia war gegen den Tabellenführer klarer Außenseiter und die Spielgemeinschaft Gerwisch/Möser/Schermen machte auch früh deutlich, warum sie ganz oben in der Tabelle stehen. Bereits nach drei Minuten lagen die Gastgeber in Führung. Zwei weitere Tore bis zum Seitenwechsel besorgten den 3:0 Pausenstand. Im weiteren Verlauf des Spiels gelang es den Elbestädtern nicht, die Partie zu kontrollieren und so legten die Gastgeber weiter nach. Direkt nach Wiederanpfiff folgte das 4:0 und bis zum Ende der Begegnung schraubten sie das Ergebnis auf ein souveränes 7:0 hoch.

SG Gerwisch/Möser/Schermen - Saxonia Tangermünde 7:0 (3:0).

Torfolge: 1:0 (3.), 2:0 (27.), 3:0 (30.), 4:0 (32.), 5:0 (37.), 6:0 (41.), 7:0 (59.).